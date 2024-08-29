Sağlık Bakanlığı talimat verdi! Sitelere mini hastane zorunluluğu!

29 Ağustos 2024 07:47 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 07:55

İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? İl Sağlık Müdürü Batı Nil virüsü ile ilgili de konuştu

İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? İl Sağlık Müdürü Batı Nil virüsü ile ilgili de konuştu

Sağlık Bakanlığı olası salgınlara karşı önemli adımlar atıyor. Bakanlığın yeni projesiyle 150'den fazla bağımsız bölümü bulunan sitelerde mini hastane ya da sağlık odası zorunlu olacak. Projenin hayata geçmesiyle salgın hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesi, yaşlılara kolaylık sağlanması ve trafik yoğunluğunun azalması gibi birçok avantaj elde edilebileceği belirtiliyor.

BAKANLIK TALİMAT VERDİ!

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bakan Memişoğlu, 'sitelere mini hastane' projesini onaylayarak tüm Türkiye'de uygulanması için gerekli talimatları verdi. Böylece sitelerin ortak kullanım alanlarından birinin Sağlık Bakanlığı'na tahsis edileceği bildirildi.

SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE

Mini hastaneler sayesinde, tansiyon ölçümleri, düzenli enjeksiyonlar, yaralanmalar ve bulaşıcı hastalıkların etkilerinin asgari düzeye indirilmesi gibi hastane müdahalesine gerek duyulmayan durumlar, site içindeki sağlık odalarında çözülebilecek. Bu uygulama ile şehir trafiği ve hastanelerdeki yoğunluğun da azalması hedefleniyor.

İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, bu projenin sağlık sektöründeki istihdama da katkı sağlayacağını belirtti. Proje ile birçok hemşire ve sağlık personelinin toplu konut alanlarında istihdamı sağlanacak.