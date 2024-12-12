Sağlık Bakanlığı "yenidoğan çetesi" skandalıyla beraber harekete geçti: 229 tesise durdurma

12 Aralık 2024 17:53 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 17:54

Sağlık Bakanlığı yenidoğan çetesini tespit ettiğinden bu yana denetimlerini sıklaştırmaya başladı. Bu yıl boyunca 60 binden fazla yapılan denetimlerde özel sağlık kuruluşlarından 229'unun faaliyetlerini durdurdu.

HSV-2 virüsü ölümcül mü? Virüsün nasıl bulaştığı araştırılıyor

HSV-2 virüsü ölümcül mü? Virüsün nasıl bulaştığı araştırılıyor

Sağlık Bakanlığı, özel sağlık kuruluşlarında denetim​ çalışmalarını artırarak bu yıl 60 binden fazla denetim gerçekleştirdi. Uzman ekiplerle yapılan bu kapsamlı denetimlerde, mevzuata aykırılık tespit edilen tesislere çeşitli yaptırımlar uygulandı.

229 TESİSE FAALİYET DURDURMA, 1507 TESİSE İDARİ PARA CEZASI

Ocak 2024'ten bu yana ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 229 özel sağlık tesisi hakkında "faaliyet durdurma" kararı alınırken, 1507 tesise "idari para cezası" kesildi. Ayrıca 160 tesisle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASI: 10 HASTANENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda büyük yankı uyandıran "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında 10 özel hastanenin ruhsatını iptal etti. Bu süreç, Bakanlık tarafından özel ve kamu hastanelerindeki sistemsel sorunların yeniden ele alınması ve kapsamlı düzenlemeler yapılması için bir dönüm noktası oldu.

ÖZEL HASTANELER MEVZUATI YENİDEN DÜZENLENİYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, özel hastaneleri de kapsayan yeni bir mevzuat çalışması başlatıldı. Bu düzenlemelerde, ruhsatlandırma, hizmet ve kalite standartları, fiyatlandırma politikaları, denetim süreçleri ve yaptırımlar gibi pek çok başlık masaya yatırılıyor. Ayrıca kamu, özel ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin süreçler de yeniden değerlendiriliyor.

Yakında yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemelerle Özel Hastaneler Yönetmeliği, Hastanelerin Denetleme Yönetmeliği ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapılacak. Sağlık meslek mensuplarının serbest meslek icrası kurallarından sağlık araç ve yapılarına kadar geniş bir düzenleme paketi hazırlanıyor.

DENETİMLERDE YENİ DÖNEM: YAPAY ZEKA VE RİSK YÖNETİMİ KULLANILACAK

Bakanlık, denetim süreçlerini daha şeffaf ve etkin hale getirmek için yapay zeka ve bilimsel verilere dayalı bir sistem geliştirmeyi planlıyor. Kamu, özel ve üniversite hastanelerinde yoğun bakım ünitelerinden genel bölümlere kadar her alanda risk yönetimine dayalı çoklu denetim mekanizmaları devreye alınacak.

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMLARA HABERSİZ DENETİMLER

Türkiye’nin önde gelen 13 yenidoğan yoğun bakım uzmanıyla oluşturulan "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu", tüm yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yönelik detaylı ve habersiz denetimlere başlayacak. Denetimlerde, fiziki koşullardan ziyade doğru tedavi protokollerinin uygulanıp uygulanmadığına odaklanılacak. Benzer denetimler, acil servisler ve yetişkin yoğun bakım ünitelerinde de hayata geçirilecek.