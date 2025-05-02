Sağlık Bakanlığı'na 19 bin personel alınacak! Başvuru tarihi belli oldu

Sağlık Bakanlığı'na 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı ve 3 bin 658 sürekli işçi alımı olmak üzere toplam 19 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte başvuru şartları ve detaylar...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından geçtiğimiz hafta yapılan duyuruda 37 bin personel alımı için ilk etapta 19 bin personel alımının yapılacağını kalan 18 bin personel alımının ise ihtiyaca göre ağustos ve eylül ayı içerisinde yapılacağını duyurmuştu. Konuya ilişkin Bakan Memişoğlu düğmeye bastı.

Merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ise toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapılacak. Başvuruların 2 Mayıs'ta başlayacağı duyuruldu.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir" ifadelerine yer verdi. Ayrıca 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Memişoğlu, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un "https://esube.iskur.gov.tr" adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."

https://x.com/drmemisoglu/status/1918059463111540774