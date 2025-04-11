Sağlık Bakanlığından radyoaktif madde iddiasına net yanıt

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastalara fazla radyoaktif madde verildiği iddiaları kamuoyunda endişe yaratırken, Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili net bir açıklama geldi. Bakanlık, yapılan incelemelerde hasta mağduriyetine dair herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastalara fazla radyoaktif madde verildiği yönündeki iddialar, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla yalanlandı. Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan açıklamada, söz konusu iddiaların ciddiyetle ele alındığı ve detaylı bir soruşturma sürecinin yürütüldüğü bildirildi.

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Açıklamada, sürecin hem disiplin hem de denetim yönüyle Bakanlık müfettişleri tarafından takip edildiği, konunun tıbbi yönüne ilişkin ise akademik uzmanlardan oluşan bir bilirkişi heyetinin görevlendirildiği belirtildi. Uzman heyet tarafından yapılan değerlendirmelerde hasta mağduriyetine dair herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında gerekli idari ve disiplin işlemlerinin de vakit kaybetmeden başlatıldığı vurgulanan açıklamada, “Hasta güvenliğini en üst düzeyde tutmak, sağlık hizmetlerimizin temel önceliğidir” denildi.