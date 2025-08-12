Menü Kapat
Editor
 Merve Yaz

Sağlık Bakanlığı'ndan riskli gebelere yakın takip

Sağlık Bakanlığınca, 49 riskli tanıdan birini taşıyan ve yüksek riskli gebelik tanısı alan anneler doğum öncesi ve sonrasındaki süreçte Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi ile yakından takip edilecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan riskli gebelere yakın takip
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
11:28
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
11:28

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde tüm vatandaşların ve riskli grupların sağlığının korunması için tedbirler alınmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Riskli gruplar içinde yer alan anne ve anne adaylarının sağlığının korunmasına önem verdiklerinin altını çizen Demirkol, anne ölümlerinin önlenebilmesi amacıyla ilgili genel müdürlüklerle işbirliği halinde birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

"ANNE ÖLÜMLERİMİZ 100 BİNDE 11'E KADAR GERİLEDİ"

Demirkol, riskli gebelerin yakından takip edileceği "Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi" ile çok daha etkin sonuçlar almayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Özellikle 2000'li yılların başında anne ölümlerinde 100 binde 64 civarında bir rakamımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sağlığın gelişmesi ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması kapsamında çok önemli yol kat edildi ve bu yıl içerisinde anne ölümlerimiz 100 binde 11'e kadar geriledi. Bu rakamı hızlıca 10'un altına indirebilmek en önemli hedefimiz. Bir anne ölümünün sıfırdan büyük olduğu gerçeği hepimizin zihninde ve kalbinde." diye konuştu.

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak "Riskli Gebeliklerin Yönetimi ve Anne Ölümlerine Etkisi" konulu çalıştay yaptıklarını anlatan Demirkol, şöyle konuştu:

"Çalıştayda bilimsel veriler ışığında bilim insanlarımızın da destek verdiği komisyonlarda yeni 49 tanımızı belirledik. Bu 49 tanı yüksek riskli gebe olarak bir annenin, anne adayının takip edilmesini sağlayacak tanılar. Annelerimiz, gebelik öncesinde veya gebelik sırasında herhangi bir şekilde bu tanıları aldığında sistemde artık yüksek riskli gebe olarak tanımlanacak. Tanı alan annelerimiz hem aile hekimlerimiz hem de süreç içerisinde özel hastanelerimiz dahil tüm hastanelerimizde yakından takip edilecek. Herhangi bir şekilde sağlık testlerine başvurduğunda yüksek riskli gebe olarak tüm sistemde görülecek."

Sağlık Bakanlığı'ndan riskli gebelere yakın takip

YÜKSEK RİSKLİ GEBELERE 8 BRANŞTA ÖNCELİK SAĞLANACAK

Demirkol, annelerin il ve ilçelerde kurulan sistemler çerçevesinde gebelik sürecinde 4 kez, doğumdan sonraki ilk 6 haftada sıklıkla aranarak süreçlerinin takip edileceğini aktararak, gerektiğinde evlerinin ziyaret edileceğini ve ekiplerin annelerin tüm sağlık ihtiyaçlarında yanlarında olacağını dile getirdi.

İl ve ilçelerde takip sistemini sağlayacak koordinatörlerin ve desteğin sağlanması için algoritmaların belirlendiğini söyleyen Demirkol, sözlerine şöyle devam etti:

"Yüksek riskli gebelerimiz hem gebelik hem de lohusalık süreçlerinde 8 branşa randevusuz şekilde gidebilecek. Gebelerimize, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) öncelik tanınmış olduğu, yüksek riskli gebelerimizin il ve ilçelerimizde belirlenmiş koordinasyon ekiplerimizle arandığı, hastanede ve aile kimliklerinde çok daha yakından takip edilebilecekleri sistemleri geliştirdik. Bu yazılımlar geliştirilerek çok daha iyi noktaya gelecek.

Bilimsel veriler ışığındaki yeni tanılarla artık yüksek riskli gebelerimizin yakından takip edildiği, aile hekiminden hastaneye, hastaneden aile hekimine dijital entegrasyonla tüm klinik bilgilerinin notlarının gönderildiği, en doğru yere en doğru ve hızlı şekilde gitmelerini sağlayacak bu sistemimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

Öte yandan, sistemle yüksek riskli gebelere, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, nöroloji, üroloji, genel cerrahi, psikiyatri ve dahiliye birimlerine ayaktan başvuru yaptıklarında MHRS randevu zorunluluğu olmadan öncelik tanınacak.

