Sağlıklı diye mutfakların gözdesi haline geldi ama… Airfryer böyle kullanılmazsa insan sağlığını alt üst ediyormuş

SAĞLIKLI KULLANIM İÇİN UZMAN TAVSİYELERİ

Peki, Airfryer'ı mutfaktan tamamen atmalı mıyız? Uzmanlara göre cevap hayır, ancak kullanım alışkanlıklarımızı değiştirmemiz şart. İşte Airfryer'ı bir kimyasal laboratuvar gibi değil, sağlıklı bir pişirici olarak kullanmanın altın kuralları:

Sıcaklık Limiti: Patates veya sebze kızartırken sıcaklığı asla 180 derecenin üzerine çıkarmayın. İdeal aralık 160-170 derecedir. Süre uzayabilir ama akrilamid oluşumu ciddi oranda azalır. 200 derece, sadece kısa süreli mühürleme işlemleri için kullanılmalıdır. Renk Kodu: Gıdaların rengi "koyu kahverengi"ye dönmeden, açık altın sarısıyken işlemi bitirin. Yanmış, kararmış uçları asla yemeyin; buralar akrilamidin en yoğun olduğu bölgelerdir. Nişasta Temizliği: Patatesleri kızartmadan önce dilimleyip en az 30 dakika suda bekletin. Bu işlem, patatesin yüzeyindeki fazla nişastayı ve şekeri alır. Böylece pişerken oluşan akrilamid miktarı %50'ye kadar azalır. Koruyucu Katman: Sepetin teflon kaplamasını korumak ve gıdanın metalle doğrudan temasını kesmek için, hava akışını engellemeyecek şekilde delikli pişirme kağıtları kullanın. Ancak kağıdın rezistansa değip yanmamasına dikkat edin. Havalandırma: Airfryer çalışırken arkasındaki hava çıkış ızgarasından yoğun bir kimyasal buhar ve koku yayılabilir. Cihazı mutlaka davlumbazın altında veya açık bir pencerenin önünde çalıştırarak mutfağın havasını temiz tutun.

Teknoloji hayatı kolaylaştırır, ancak onu nasıl kullandığınız sağlığınızı belirler. Airfryer'ı "hızlı ve yanık" yemekler için değil, "yavaş ve kontrollü" pişirme için kullanmak en doğrusudur.