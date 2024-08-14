Sağlıklı erkek nüfusu 2050 yılında yüzde 93 azalacak! Kanser riskinde korkutan artış

14 Ağustos 2024 10:05 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:08

Kanser hastalıklarının gelecekteki riskini hesaplamak için bilim insanları tarafından kapsamlı bir araştırma yapıldı. Araştırmada ise herkesi şaşırtan detaylar ortaya çıktı.

Amerikan Kanser Derneği tarafından yapılan araştırmalarda 2050 yılında erkek nüfusunun yüzde 93'ünde kanser hastalıklarının artacağı bilim insanları tarafından açıklandı.

SAĞLIKLI ERKEK NÜFUSU 2050 YILINDA YÜZDE 93 AZALACAK!

Bilim insanları, kanser vakalarındaki yıllar içinde görülecek artışın nedenini erkeklerin, kadınlara göre bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olmasından kaynaklı olduğunu vurguladı.

Vücut endeks yapısında güçlü görünse de hastalıklara karşı erkeklerin daha zayıf olması 2010 yılından beri yapılan bilimsel araştırmalarla ortaya çıktı.

Bu da erkeklerde kanser hastalıklarının riskinin de artacağına işaret etti. Amerikan Kanser Derneği bu çalışma üzerine başlattıkların araştırmada yanılmadıklarını ortaya koydu.

Sağlıklı erkek nüfusunda 2050 yılında yüzde 93 azalması beraberinde dünya nüfusunu da olumsuz etkileyecek.

KANSER RİSKİNDE KORKUTAN ARTIŞ

Kanser hastalıklarında görülmemiş artışın altında; sağlıksız beslenme, hücresel dokularda hızlı deformasyon, karbonhidrat ve hazır gıda tüketiminde yüksek artışla beraber sigara ve uyuşturucu kullanımının da etkili olduğu tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılında önlenemeyen Covid-19'dan sonra hastalıkların insan yapısında güçlü etkileri olduğunu açıkladı. 2050 yılında artacak olan kanser hastalıklarının erkeklerde fazla olmasının nedenleri arasında da bu ihtimaller düşünülüyor.