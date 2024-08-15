Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu açıkladı: Aile sağlığı merkezleri ile hastaneler entegre edilecek

15 Ağustos 2024 09:04 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:08

Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlığın yol haritası hakkında çok önemli bilgiler verdi.

Memişoğlu, aile hekimliğini kuvvetlendirmenin yanı sıra vatandaşların aile hekimine başvurmalarını da teşvik edecek adımlar atacaklarının altını çizdi.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE HASTANELER ENTEGRE EDİLECEK

Memişoğlu, "Sorunların köküne gidecek, sorunları kökten çözme gayretinde olacağız. Açıkça ifade ediyorum ki bu süreci yürütürken zorlayıcı bir yaklaşım yerine teşvik edici bir anlayış benimseyeceğiz.

Aile sağlığı merkezlerimizdeki kurum kültürünü daha ileri seviyeye taşıyacak ve bu merkezlerimiz ile 2'nci ve 3'üncü basamak sağlık kuruluşlarını entegre edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İSTİHDAMA GÖRE PLANLAMALAR YAPILACAK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile iş birliği konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, bazı branşlarla ilgili YÖK ile çalıştıklarını, istihdama göre planlamalar yapacaklarını ve insan gücü planlamasını YÖK’e ileteceklerini vurguladı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ AÇIKLAMASI

Maymun çiçeği virüsü ve Covid-19’a ilişkin soruları cevaplayan Memişoğlu, "Maymun çiçeği ve Covid ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil” dedi.

"ECZANELERDE İLAÇ TEMİNİ KONUSUNDA SORUN YOK"

Eczanelerde ilaç temini konusundaki soruları da cevaplayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, eczanelerde ilaç sorununun olmadığını, konunun doğrudan ilaç markası üzerinden değil etken maddesi üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, ilaç temini konusunda herhangi bir sorunun bulunmadığını dile getirdi.