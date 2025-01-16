Sahte içki "katliam" yaptı: Uzmanlardan kritik uyarı!

16 Ocak 2025 18:27 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 18:32

Sahte alkol krizi büyüyor. Uzmanlar, sahte alkolün getirdiği ölümcül tehlikeye dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Abuzer Özkan, “Kendi ayaklarıyla gelen hastalarımızı entübe etmek zorunda kaldık. Kalp masajı yaparken umutlarımız tükendi. Sadece birkaç hafta içinde iki canımızı kaybettik. Şüpheli alkol tüketimiyle ilgili en ufak bir ipucu bile hayat kurtarabilir” dedi…

Sahte alkol can kayıplarına neden olurken uyarılarda bulunan Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Abuzer Özkan, “Alkolün orijinalinin de sahtesinin de tüketilmesini kesinlikle istemiyoruz” diyerek uyarılarda bulundu.

Türkiye genelinde sahte alkole karşı denetimler ve önlemler sürerken bugünlerde hastanelere başvuruların da devam ettiği öğrenildi. Can kayıplarına neden olan sahte alkolle ilgili İstanbul Valiliği bir dizi önlem alırken uzmanlar da uyardı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nden Doç. Dr. Abuzer Özkan da alkolün zararları, sahte alkol zehirlenmesi durumunda yapılması gerekenler gibi konularda bilgi verdi.

KENDİ AYAĞIYILA GELENLERİ YATIRDILAR

Son zamanlardaki başvurulara yönelik konuşan Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Abuzer Özkan, “Ayın 10’undan itibaren yaklaşık 6 gün içinde 7 tane ciddi vakamız oldu. Bunlardan hemen hemen hepsini yoğun bakıma yatırdık, 2'si ölümle sonuçlandı. 5 tanesi de hala entübe, bir tanesinin de durumu çok ciddi. Kötü sonuçlanabilir çünkü birkaç kere kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Çok ciddi kan parametrelerinde bozulmayla geldiler hatta yoğun takip etmemize rağmen bir türlü toparlayamadık. Muhtemelen metil alkol oranını yüksek kullanmış olabilirler çünkü 15-20 cc toksik etki yaparken 100-150 cc ölümle sonuçlanıyor. Genel itibariyle birkaç hastamızın Fatih bölgesinde aldığını ailesinden aldığımız hikayeyle öğrendik. Bir tanesini 112 servisi getirdi, 2 tanesi kendi ayağıyla geldi ama bunlar çok hızlı kötüleşiyorlar. Kendi ayağıyla gelmesine rağmen çok hızlı bir şekilde bilinci kapanıp entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu. Kısmi bir zehir gibi bir şey, sahte alkol dediğimiz metil alkol, endüstriyel alanda kullanılan bir şey” dedi.

SAHTE ALKOLDE HANGİ BELİRTİLER GÖRÜLÜR?

Sahte alkol tüketimi sonrası kişilerde oluşabilecek problemlere ilişkin bilgi veren ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Doç. Dr. Özkan sözlerine şöyle devam etti: “Bağırsak, mide şikayetleriyle kendisini gösterir, bulantı kusma, bazen halsizlik olabilir, bilinç değişikliği olabilir, baş ağrısı yapar. Tükettikten sonra bu gibi şikayetleri olan hastaların özellikle bu dönemlerde bir hastaneye başvurmalarında fayda var. Kendilerini iyi hissediyor olabilirler ama çok kısa sürede çok istemediğimiz sonuçlarla neticelenebilir. Sahte alkol zehirlenmelerindeki ölümlerin yüksek olmasının sebeplerinden biri de bu; şikayetler genelde diğer hastalıklarda da görülen şeyler. Şüpheli alkol tüketimiyle ilgili bir hikaye alabiliyorsak hızlanabiliyoruz yoksa biraz daha süreç alabiliyor çünkü laboratuvar parametrelerini beklemek zorunda kalıyoruz.”

VALİLİK GÖZ AÇTIRMIYOR

İstanbul'da 32 bin 862 litre kaçak alkolün ele geçirildiği operasyonda 9 şüpheli yakalandı. İstanbul Valiliği, kaçak ya da sahte alkol satarak ölüme neden olan, denetimlerle de bu yönde satış yaptığı tespit edilen, satış ve sunum belgesi bulunmayan, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edileceğini bildirdi.