Sahurdan önce aç karnına bir yemek kaşığı zeytinyağı ve limon içerseniz! İnanılmaz sonuçlar

Ramazan ayında uzun süreli açlığa dayanan vücut için, gün boyu enerjik kalmayı sağlayacak doğal karışımlar araştırılıyor. Sahurda yemek yemeden hemen önce tüketilen zeytinyağı ve limon kürü, sindirim sisteminden bağışıklığa kadar, vücudu adeta tamir ediyor. Uzmanlar, bu alışkanlığın özellikle metabolizmaya fayda sağladığını ve gün boyu tok kalmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Peki, zeytinyağı ve limon birleşimi vücudumuzda ne gibi fayda sağlıyor? İşte sahurdan önce aç karnına içilen ikilinin inanılmaz sonuçları...

SAHURDAN ÖNCE AÇ KARNINA BİR YEMEK KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI VE LİMON İÇERSENİZ!

Zeytinyağı ve limon, vücudunuzda adeta bir detoks etkisi oluşturarak güne başlama şeklinizi değiştiriyor. Ramazan ayında oruç tutarken karşılaşılan en büyük sorunların başında gelen halsizlik, ağız kokusu ve susuzluk hissi, bu basit kür sayesinde en az seviyeye iniyor.

Zeytinyağı ve limon, birlikte tüketildiklerinde adeta bir sinerji oluşturuyor. Limonun C vitamini, zeytinyağındaki antioksidanların emilimini artırıyor. Zeytinyağı da limonun mideye verebileceği zararları tamponlar ve sindirim sistemini korur.

Bu ikili, karaciğerin gece boyunca biriken toksinlerden arınmasına yardımcı oluyor. Ayrıca zeytinyağı ve limon birleşimi safra akışını hızlandırıyor. Safra akışının hızlanması demek, gün boyu tüketeceğiniz yağların daha kolay sindirilmesi ve yağda çözünen A, D, E, K vitaminlerinin çok daha iyi emilmesi demek.

Zeytinyağı ve limon sabah aç karnına alındığında bağırsakları uyardığı için, bağırsaklar gün içinde düzenli çalışıyor. Zeytinyağı ve limon kabızlık sorunu çekenler için doğal ve ilaçsız bir çözüm sunuyor.

ZEYTİNYAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Zeytinyağı, kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü yükselterek kalp krizi ve felç riskini azaltıyor. Damarların esnekliğini de koruması yönünde zeytinyağı oldukça fayda sağlıyor.

Zeytinyağı içerdiği E vitamini ve fenolik bileşikler sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşır. Bu durum da hücre yenilenmesini destekler ve yaşlanmayı geciktirir.

Zeytinyağının hafif müshil etkisi vardır. Kabızlığı önler ve bağırsakların düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Mideyi kaplayarak asidin yemek borusuna kaçmasını (reflü) engelleyebilir.

LİMONUN FAYDALARI NELERDİR?

Yüksek C vitamini içeriği sayesinde limon, vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur. Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı adeta koruyucu kalkan oluşturur.

Limonun asidik yapısı, midede sindirim enzimlerinin üretimini uyarır. Karaciğerin safra üretmesini tetikler ve yağların daha kolay sindirilmesini sağlar. Limon antioksidan özelliği sayesinde cildi içten besler, kırışıklıkları azaltır ve cildin daha parlak görünmesini sağlar.