Salon bitkileriniz kış uykusunda mı yoksa ölüyor mu? Yaprakları küsen çiçeği canlandıran 'Muz Kabuğu' suyu

UYGULAMA ZAMANI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hazırladığınız bu iksiri, bitkilerinizin toprağına ayda bir veya iki kez dökebilirsiniz. Kışın bitkiler çok su istemediği için, normal sulama gününüzde bu karışımı kullanmak en doğrusudur.

Ancak dikkat etmeniz gereken kritik bir nokta var: Sineklenme. Muz kabuğu şekerli bir yapıya sahiptir. Eğer kabuk parçalarını suyun içinde bırakıp toprağa dökerseniz veya suyu çok yoğun kullanırsanız, toprağın üzerinde küçük sinekler (mantar sivrisinekleri) oluşabilir. Bu yüzden suyu mutlaka süzerek ve seyrelterek kullanın. Toprağın yüzeyine döktükten sonra, hafifçe karıştırmak (çapalamak) da sineklenmeyi engeller.