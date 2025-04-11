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 | Selahattin Demirel

Şenpiliç'in o ürününde zararlı bakteri bulundu! Hepsi toplatılacak

Ünlü gıda şirketi Şenpiliç'in ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde, insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi. Firmanın bakteri tespit edilen ürünlerinin piyasadan toplatılarak imha edilmesine karar verildi. Ayrıca yasal işlem başlatılan işletmeye 210 bin 622 TL cezai işlem uygulandı.

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Şenpiliç'in o ürününde zararlı bakteri bulundu! Hepsi toplatılacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 09:24

Sakarya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 ay önce Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve ülkenin önde gelen beyaz et üreticisi olan Şenpiliç'in işletmesinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde numune alınan, ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ‘L monocytogenes' isimli insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi.

210 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Hakkında yasal işlem başlatılan işletmeye 210 bin 622 TL cezai işlem uygulandı. Konu ile ilgili harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, söz konusu ürünün piyasadan toplatılarak imha edilmesine karar verildi. Tespiti yapılarak toplatılan ürünlerin imha edildiği bilgisine de ulaşıldı.

Şenpiliç'in o ürününde zararlı bakteri bulundu! Hepsi toplatılacak

TOPLATILMASI KARARI ALINDI

Ürünün toplatılmasına ilişkin Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden diğer illere yazı gönderildi. Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, ilimiz Soğucak Mahallesi 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde, ‘Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' (STT: 10/03/2025, - Parti No: 204125 Onay Numarası: 54-0160)', ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır.

Söz konusu ürünün toplatılması ile ilgili firmaya tanınmış olan yasal süre bitmiş olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 21. Maddesinin 5. fıkrasına aykırılık tespit edildiğinden, aynı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gereğince söz konusu ürünlerin en kısa sürede piyasadan toplatılması gerekmektedir. İl Müdürlüğümüz yapılan denetimlerde söz konusu ürüne rastlanılması halinde işlemlerin yapılarak Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim."

ETİKETLER
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#L Monocytogenes
#Ürün Toplatımı
#Sağlık
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