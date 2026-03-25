Sessiz ilerliyor, saatler içinde ağırlaşıyor! İngiltere’de ölümlere yol açan Menenjit B Türkiye’de var mı?

Son günlerde İngiltere’de can kayıplarına neden olan Menenjit B, dünya genelinde yeniden mercek altına alındı. Hızla ilerleyen, saatler içinde ağırlaşan bu enfeksiyon, erken müdahale edilmediğinde ölümcül olabiliyor. Peki, Türkiye’de de vakalar görülüyor mu? Uzmanlar, hastalığın belirtileri, bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında kritik uyarılarda bulunuyor. Peki menenjit B nedir, Türkiye'de var mı? Menenjit belirtileri ve tedavisi neler? İşte dünya gündemini sarsan menenjit B hastalığına dair merak edilenler...
İngiltere'de son zamanlarda menenjit B kaynaklı birçok ölüm meydana geliyor. Menenjit B, sessizce ilerleyerek, saatler içerisinde ağırlaşabiliyor. Hayati risk oluşturan bu bakteri, uzmanları da endişelendirmeye başlamış durumda. Peki Türkiye'de bu ölümcül hastalık menenjit B vakası görüldü mü? Menenjit B hastalığı nasıl bulaşıyor ve kimler risk altında? Menenjit B hastalığından korunmak mümkün mü? Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, dünya genelinde endişeye neden olan Menenjit B vakalarına dair merak edilen tüm soruları cevapladı. Ayrıntılar haberimizde...
SESSİZ İLERLİYOR, SAATLER İÇİNDE AĞIRLAŞIYOR! MENENJİT NEDİR?
Menenjit B, adeta sessiz bir tehlike gibi ilerliyor. Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, hastalığın en çok korkutan özelliğinin ise belirtilerin çok kısa sürede şiddetlenmesi olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Bozkurt, 'Menenjit B diğer menenjit türlerine kıyasla daha hızlı ilerleyebilen ve özellikle genç yaş gruplarında ciddi sonuçlara yol açabilen bir hastalıktır. Hastalığın en önemli özelliği, belirtilerin kısa sürede ağırlaşması ve erken müdahale edilmediğinde kalıcı hasar veya ölüm riskinin ortaya çıkmasıdır' ifadelerini kullandı. Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, boyun tutulması ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler ortaya çıktığı zaman ise hiç vakit kaybetmeden hastaneye gitmek gerektiğini belirtti.
İNGİLTERE'DE ÖLÜMLERE YOL AÇAN MENENJİT B TÜRKİYE'DE VAR MI?
Menenjit B, Neisseria meningitidis adlı bakterinin B serogrubunun neden olduğu ölümcül bir hastalık olarak öne çıkıyor. Beyin ve omurilik zarlarında iltihaplanma ile başlayan menenjit B, ciddi bir enfeksiyondur. Prof. Dr. Fatma Bozkurt, bu bakterinin aslında sağlıklı bireylerin boğazında taşınabildiğini söyledi. Ayrıca, bağışıklık sistemi zayıfladığında da hızla çoğalarak ciddi hastalığa yol açtığını ifade etti.
Peki bu hastalık Türkiye’de de görülüyor mu? Uzmanlar, Menenjit B’nin küresel bir sağlık sorunu olduğunu ve Türkiye’de de görülebildiğini bildirdi. Bu nedenle aşı ve hijyen konusunda tedbirli olunması gerektiğinin de altı çizildi. Peki kimler risk grubunda ve nasıl bulaşıyor?
MENENJİT B RİSK GRUBU VE BULAŞMA YOLLARI
Hastalık genellikle solunum yolu damlacıkları ile bulaşıyor. Öksürme, hapşırma, yakın temas ve aynı ortamda uzun süre bulunma riski artırıyor. Prof. Dr. Bozkurt, 'Bağışıklık sisteminin zayıf olması, kalabalık ortamlarda bulunmak, yakın temas ve solunum yoluyla ve aşı eksikliği menenjit B hastalığına davetiye çıkarır' diyerek dikkatli olunmasını belirtti.
Bununla beraber Prof. Dr. Bozkurt, üst solunum yolu enfeksiyonları sonrası bakterinin yayılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmemesinin hastalığın yayılmasında önemli rol oynadığını da söyledi. Özellikle 0 ila 5 yaş arası çocuklar, 15 ila 24 yaş arası gençler, üniversite öğrencileri ve yatılı okulda kalanlar en büyük risk grubunu oluşturuyor.
MENENJİT B BELİRTİLERİ NELER?
Menenjit B’nin belirtileri ani başlıyor ve hızla şiddetleniyor. Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, boyun tutulması, ışığa hassasiyet, bulantı, kusma ve döküntü en önemli uyarı işaretleri arasında yer alıyor. Bebeklerde ise huzursuzluk, sürekli ağlama ve bıngıldakta şişlik gibi farklı belirtiler görülebiliyor.
Tedavi konusunda erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Fatma Bozkurt,
'Menenjit B, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalıktır. Ancak tedavi sürecinin hızlı başlaması gerekir. Tedavi için hastanede acil yatış yapılır, damardan antibiyotik tedavisi uygulanır, sıvı ve destek tedavisi verilir, gerekirse yoğun bakım takibi yapılır, ateş ve ağrı kontrolü sağlanır. Tedavi süresi genellikle hastalığın şiddetine göre değişir. Erken müdahale edilen vakalarda iyileşme oranı oldukça yüksektir. Ancak geç kalınan durumlarda işitme kaybı, sinir sistemi hasarı, felç ve organ yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir.' dedi.
BELİRTİLER SAATLER İÇERİSİNDE DEĞİŞEBİLİYOR
Menenjit B her yaşta görülebilse de özellikle 0 ila 5 yaş arası çocuklar, 15 ila 24 yaş arası gençler ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler en büyük risk grubunu oluşturuyor. Prof. Dr. Fatma Bozkurt, 'Özellikle üniversite öğrencileri, yatılı okulda kalan gençler ve askerler risk grubunda yer alır. Bunun nedeni, yakın temas ve ortak yaşam alanlarının bakterinin yayılmasını kolaylaştırmasıdır. Bebeklerde bağışıklık sisteminin tam gelişmemiş olması, gençlerde ise sosyal temasın fazla olması hastalığın bu yaş gruplarında daha sık görülmesine neden olmaktadır' uyarısında bulundu.
Belirtilerin hızlı değişimine de dikkat çeken uzman, yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, boyun tutulması, ışığa hassasiyet, bulantı ve kusma, halsizlik, bilinç bulanıklığı, kas ağrıları, döküntü, uyku hali ve sersemlik gibi durumların ortaya çıkmasında mutlaka doktora başvurulması gerektiğini ifade etti.
Özellikle çocuklarda farklı görülen belirtilere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Bozkurt, 'Bebeklerde huzursuzluk, sürekli ağlama, beslenme isteksizliği, bıngıldakta şişlik ve uyku hali görülebilir. Bu tür belirtiler ciddiye alınmalı ve acil tıbbi değerlendirme yapılmalıdır' diyerek ebeveynleri uyardı.
MENENJİT B VAKALARINDAN NASIL KORUNURUZ?
Menenjit B’den korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bozkurt, 'Menenjitten korunmak için aşı yaptırmanın yanı sıra, kalabalık ortamlarda hijyene dikkat etmek, ortak eşya kullanımından kaçınmak, bağışıklık sistemini güçlü tutmak, hasta kişilerle yakın temastan kaçınmak gerekir' diyerek menenjit B vakasına karşı oldukça bilinçli ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi.