Sezaryenle doğum hakkı sınırlandı mı? Tartışılan iddianın aslı belli oldu

“Planlı sezaryen yasaklandı” iddiası sosyal medyada geniş yankı bulurken, resmi açıklama gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, özel hastanelerin bu düzenlemenin dışında olduğunu belirterek iddiaları yalanladı. Açıklamada, düzenlemenin sadece tıp merkezlerini kapsadığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "planlı sezaryenin yasaklandığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TIP MERKEZLERİNDE SEZARYEN YAPILABİLECEK Mİ?

DMM'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 19 Nisan 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'in yalnızca tıp merkezlerini kapsadığı belirtildi. Özel hastanelerin ise farklı mevzuatlara tabi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, planlı sezaryene dair düzenlemenin tıbbi ve bilimsel gerekçelere dayandığı, bu hükmün geçmiş yönetmeliklerde de yer aldığı ifade edilerek, “Normal doğum sırasında gelişen acil sezaryen ihtiyaçları bu kapsamın dışındadır” denildi. Sağlık Bakanlığı'nın özel hastanelerde planlı sezaryeni yasakladığına dair iddiaların gerçek dışı olduğu kaydedildi.

https://x.com/dmmiletisim/status/1914320434314518639