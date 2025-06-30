SGK 25 türde kullanılan 5 ilacı kapsama aldı: Bakan Memişoğlu: 'Çok önemli müjde'

Kanser tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilaçla ilgili müjde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarında SGK'nın 25 farklı kanser türünde kullanılan ilacı kapsama aldığını müjdeledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bu açıklamanın ardından, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kanser hastalarımız için çok önemli bir majdeyi paylaştı. Önemli immünoterapi ilaçları SGK geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır." dedi.

Memişoğlu süreçteki katkılarından dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür etti.