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Sağlık
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 18:56

Shamonda virüsü insana bulaşır mı, ölümcül mü? Shamonda virüsü insandan insana geçer mi?

Fransa'nın Lyon kentinde bir hastada Shamonda virüsü tespit edilmesi ve hastanın hayatını kaybetmesi, virüsün insan sağlığına etkilerini gündeme taşıdı. Daha önce ağırlıklı olarak sığırlarda görülen virüsün insanlara bulaşıp bulaşmadığı, ölümcül olup olmadığı ve insandan insana geçip geçmediği merak ediliyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Shamonda virüsü insana bulaşır mı, ölümcül mü? Shamonda virüsü insandan insana geçer mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 18:56

Shamonda virüsü, özellikle sığırları etkileyen ve Culicoides cinsi küçük sineklerin ısırmasıyla hayvanlara bulaşan virüsler arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre 'da tedavi gören bir hastada virüs tespit edildi ve hasta hayatını kaybetti. Söz konusu olayın insanlarda bildirilen ilk vaka olduğu belirtilirken, virüsün insan sağlığı açısından oluşturabileceği risklere ilişkin bilimsel değerlendirmeler de önem kazandı. Peki, Shamonda virüsü insana bulaşır mı, ölümcül mü? Shamonda virüsü insandan insana geçer mi?

SHAMONDA VİRÜSÜ İNSANA BULAŞIR MI?

Shamonda virüsü, Simbu grubu virüsler arasında yer alıyor ve bugüne kadar ağırlıklı olarak sığırlarda tespit ediliyordu. Koyun, keçi, at ve alpaka gibi hayvanlarda da enfeksiyon bildirimleri bulunuyor. Virüsün temel bulaşma yolu, Culicoides cinsi sokucu tatarcıkların ısırması olarak biliniyor.

Shamonda virüsü insana bulaşır mı, ölümcül mü? Shamonda virüsü insandan insana geçer mi?

Fransa'da Lyon kentinde bir hastada virüsün tespit edilmesi, insanlarda enfeksiyon ihtimalini gündeme getirdi. Yetkililerin açıklamasında, hastanın virüsü bir sinek ısırması sonucunda almış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Shamonda virüsü insana bulaşır mı, ölümcül mü? Shamonda virüsü insandan insana geçer mi?

Bununla birlikte, insanlarda görülen enfeksiyonun özellikleri ve virüsün insanlara bulaşma potansiyeli konusunda bilimsel veriler henüz sınırlı. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) da virüsün yeni Avrupa varyantlarına ilişkin epidemiyoloji, hastalık yapma kapasitesi ve insanlara bulaşma potansiyeli gibi konuların araştırılmaya devam ettiğini bildiriyor.

SHAMONDA VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?

Shamonda virüsünün hayvanlarda oluşturduğu enfeksiyon; ateş, ishal, süt veriminde azalma ve üreme sorunlarına neden olabiliyor. Bazı vakalarda düşük ve yavrularda gelişim bozuklukları da bildiriliyor. Daha seyrek olarak nörolojik belirtiler görülebiliyor.

Shamonda virüsü insana bulaşır mı, ölümcül mü? Shamonda virüsü insandan insana geçer mi?

Fransa'nın Lyon kentinde virüs tespit edilen hastanın hayatını kaybetmesi, enfeksiyonun insanlarda ölümcül olabileceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Ancak tek bir vaka üzerinden virüsün insanlarda ne ölçüde ölümcül olduğu sonucuna varılamaz. Hastanın ölümünün doğrudan Shamonda virüsünden kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmadığı sürece, virüsün insanlarda ölümcüllük oranını belirlemek mümkün değil.

Shamonda virüsü insana bulaşır mı, ölümcül mü? Shamonda virüsü insandan insana geçer mi?

Yetkililer, mevcut bilgiler ışığında kamu sağlığı açısından belirgin bir risk bulunmadığını bildirdi. Virüsün insanlardaki etkilerini ortaya koymak için daha fazla bilimsel veriye ihtiyaç duyuluyor.

SHAMONDA VİRÜSÜ İNSANDAN İNSANA GEÇER Mİ?

Shamonda virüsünün insandan insana bulaştığını gösteren doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Virüsün bilinen temel bulaşma yolu, Culicoides cinsi sokucu tatarcıkların ısırmasıyla gerçekleşiyor.

Bununla birlikte, insanlarda görülen yeni vakalara ilişkin veriler sınırlı olduğu için bulaşma yolları konusunda kesin yargılara varmak için erken. İnsanlar arasında doğrudan bulaşma olup olmadığına ilişkin bilimsel araştırmaların ve sağlık otoritelerinin açıklamalarının takip edilmesi gerekiyor.

SHAMONDA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ 

Shamonda virüsünün hayvanlarda neden olduğu belirtiler, enfeksiyonun türüne ve hayvanın durumuna göre değişebiliyor. Bildirilen başlıca belirtiler şunlar:

  • Ateş
  • İshal
  • Halsizlik
  • Süt veriminde azalma
  • Üreme sorunları
  • Gebe hayvanlarda düşük
  • Yavru hayvanlarda gelişim bozuklukları
  • Daha seyrek olarak nörolojik belirtiler

Bu belirtiler başka hayvan hastalıklarında da görülebildiğinden, kesin tanı için laboratuvar testleri gerekiyor. İnsanlarda Shamonda virüsü enfeksiyonunun belirtilerine ilişkin bilgiler ise henüz yeterli değil.

SHAMONDA VİRÜSÜ İLK NE ZAMAN TESPİT EDİLDİ?

Shamonda virüsü ilk kez 1965 yılında Nijerya'da sığırlarda izole edildi. Daha sonraki yıllarda Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerinde tespit edilen virüs, 2026 yılında Avrupa'da bildirilen vakalarla yeniden gündeme geldi.

Virüsün Avrupa'daki yayılımı ve yeni varyantlarının özellikleri araştırılmaya devam ediyor. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, üye ülkeleri virüs vakalarını gönüllü olarak bildirmeye teşvik ederek hastalığın coğrafi dağılımı ve hayvan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlıyor.

Shamonda virüsüne ilişkin mevcut veriler büyük ölçüde hayvan enfeksiyonlarına dayanıyor. Fransa'da bildirilen insan vakası ise virüsün insanlardaki etkilerinin daha ayrıntılı araştırılmasının önemini ortaya koyuyor.

ETİKETLER
#fransa
#lyon
#Shamonda Virüsü
#Culicoides
#Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü
#Sağlık
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