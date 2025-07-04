Sıcak havada ter kokusuna doğal çözüm! Piyasada 65 TL, yerin metrelerce altından çıkıyor

Aşırı sıcaklarda ter ile boğuşan vatandaşlar doğal ürünlere yönelmeye başladı. Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan bazı ürünler cilt hastalıklarına da çok iyi geliyor. Piyasada 65 TL olan bir doğal ürün için uzmanlar öneride bulundu.

Sıcak havalarda aşırı terleyen vatandaşlar parfüm ve deodorant haricinde çözümü doğal ürünlerde arıyor. Yerin metrelerce altından çıkarılan Himalaya tuzunun bir kalıp içinde sıkıştırılması sonucu üretilen doğal içeriğe sahip tuz sabunu son zamanlarda sıkça tercih ediliyor. Yaz aylarında talep gören tuz sabunu cilt için büyük öneme sahip.

PİYASADA TUZ SABUNU 65 TL

Sivilcelere, ciltteki gözeneklerin açılmasına, yaz aylarında artan terlemeye, cildin temizlenmesine, egzama, sedef ve mantar gibi deri hastalığına da iyi gelmesiyle bilinen tuz sabununun tanesi köpürmeyen yapısıyla 65 liradan satılıyor. Tuz sabununun banyo yaparken de kullanılabileceğini belirten aktar Orhun Özfidancı, "Vücudunuza uyguladıktan bir süre sonra da bol su ile yıkamanız gerekmektedir" şeklinde konuştu.

DOKTOR GÖZETİMİNE KULLANIN!

Tuz sabununun kuru ciltlerde tahriş ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceğinden doktor tavsiyesi ile kullanılmasını tavsiye ettiklerini ifade eden Özfidancı, "Tuz sabunu sivilcelere, ciltteki gözeneklerin açılmasına, yaz aylarında artan terlemeye, cildin temizlenmesine, egzama, sedef ve mantar gibi deri hastalığına da iyi gelmesiyle biliniyor. Himalaya tuzlarının sıkıştırılmış hali ile üretilen tuz sabunları yaz aylarında daha çok talep görüyor. Yaz aylarında terleme ve ter kokma durumlarının daha çok yaşanmasından dolayı satışlarımız daha çok artıyor. Tuz sabunu kadınlar tarafından daha çok talep edilen bir sabun çeşidi. Kozmetik sektöründe de kullanılan bir sabun türü. Tuz sabunu sadece tuzdan oluştuğu için herhangi bir kıvam verici, parfüm bulunmuyor. Tuz sabunu köpürmeyen bir sabun çeşididir. Banyo esnasında veya elinizi yüzünüzü yıkarken kullanabilirsiniz ve vücudunuza uyguladıktan bir süre sonra da bol su ile yıkamanız gerekmektedir. Sabunun şu andaki güncel fiyatı kalıp olarak 65 lira. Tuz sabunu, kuru ve hassas ciltlerde de tahriş ve alerjik reaksiyonlar gibi sonuçlar da oluşturabiliyor. Bu sabunun doktor gözetiminde kullanılmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

