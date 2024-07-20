Sıcak havalarda bayılmak istemeyenlere koruk suyu! Vücut ısısını eksilere düşüyor

20 Temmuz 2024 13:22 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 13:32

Sıcaklığın artmasıyla vatandaşlar serinlemek alternatif birçok yol ararken en sağlıklı yöntem uzmanlardan geldi. Vücut ısısını düşüren koruk suyu aynı zamanda her derde defa şifa deposu olarak anılıyor.

SICAK HAVALARDA BAYILMAK İSTEMEYENLERE KORUK SUYU!

50 yılın en sıcak yazı yaşanırken artan nem birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Özellikle bayılma ve baş ağrısı gibi sağlık durumlarını tetikleyen sıcak havalara çare için uzmanlardan hem basit hem de şifa dolu bir tavsiye geldi.

Vücut ısısını dengeleyen koruk suyunu tavsiye eden uzmanlar; koruk suyunun içeriğinde yüksek oranda C vitamini bulunduğunu da ayrıca belirtti. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendiren koruk suyu vücutta toksin birikimini de engeller.

VÜCUT ISISINI EKSİLERE DÜŞÜYOR

Bayılma ve baş ağrılarının nedeni olan toksinler sıcak hava ile beraber daha fazla artar. Bu yüzden vücudun ısı dengesi kaybolur.

Vücut ısısı artıkça organlardaki enfeksiyon miktarı artar. Sağlıklı hücreler ise değer kaybettiğinde vücut enerji kaybetmeye başlar. Bayılma gibi sağlık durumları ise bu süreç sonrası ortaya çıkar.

Vücudun bu kadar sağlıksız bir durum yaşamadan önce gün içinde hem ısısını düşürerek hem de enerjisini yükseltecek tek besin koruk suyu seçildi. Böylece vücut ısısını eksilere düşüren koruk suyu vatandaşlar tarafından merak edildi.

KORUK SUYUNUN FAYDALARI

Bağırsaklardaki probiyotik oranını artırarak daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Vücutta toksin birikimini engeller.

Bağışıklığın ihtiyacı olan proteini sağlar.

Vücudun ısısını dengeleyerek organların sıcak havalarda çalışmasını destekler.

Alerjik etkenleri azaltır.

Vücutta deforme olan hücre dokularını iyileştirir.