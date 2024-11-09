Sıcak havalarda bile ayaklarınız buz gibi oluyorsa dikkat! Sebebi sandığınızdan daha ciddi olabilir

09 Kasım 2024 12:10 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 12:10

Hem soğuk hem de sıcak havalarda ayaklarınız hep buz gibi oluyorsa ve kalın çorap giymenize rağmen bir türlü ısınamıyorsanız, ciddi bir sağlık probleminiz olabilir. Eğer ayaklarınız sık sık üşüyor ve bu durum uzun süre geçmiyorsa, mutlaka bilmeniz gereken kritik detaylar var. İşte ayak üşümesi sorunu nedenleri ve belirtileri.

Kış mevsiminin kendini iyice hissettirdiği şu günlerde birçok insan soğuk hava nedeniyle ayaklarının üşümesinden şikayet ediyor. Elleriniz ve vücudunuzun diğer bölgeleri sıcacıkken ayaklarınız ise sanki karlı havada çorapsız bir şekilde yürüyormuşçasına buz gibi hissettiriyorsa ciddi bir sağlık sorununuz olabileceğini biliyor muydunuz?

Kalın çoraplar, sıcak içecekler ya da battaniyelere sarılmak ayak üşümesi sorununu bir nebze hafifletse de bazı kişiler yalnızca soğuk havalar nedeniyle değil yaz ve bahar döneminde de bu durumla cebelleşebiliyor. Cleveland Kliniği, ayak üşümesi sorununundan muzdarip olanların aklından çıkarmaması gerekenleri sıraladı.

AYAK ÜŞÜMESİ SORUNU KİMLERİ ETKİLER?

Ayak üşümesi nedenleri arasında, herkesi etkileyen birçok sorun olabilir. Özellikle serin iklime sahip bir bölgede yaşıyorsanız ayaklarınızın üşümesi son derece doğal olmakla birlikte bu sorun ağırlıklı olarak şu rahatsızlıkları olan kişiler arasında daha yaygın:

Otoimmün rahatsızlıklar

Dolaşım sorunları

Hormonları etkileyen durumlar

Sinir sistemini etkileyen durumlar

SOĞUK AYAKLAR VÜCUDU NASIL ETKİLER?

Ayaklarınızın soğuk olması doğal olarak rahatsız edici bir durum. Ayaklarınız vücudunuzun geri kalanıyla aynı sıcaklığa gelene kadar hafif ağrı hissedebilirsiniz. Bununla birlikte bu sorun çoğu zaman geçici olsa da altta yatan bir başka hastalığın belirtisi olup olmadığından emin olmak için bir uzman doktora başvurmanızda yarar var.

AYAK ÜŞÜMESİ NEDEN OLUR?

Arada bir ortaya çıkan veya bulunduğunuz ortamdaki sıcaklıklar düştüğünde görülen belirtiler yaşayabilirsiniz. Ayak üşümesi neden olur? diye sorulduğunda, belirtiler şunları içerebilir:

Ayaklarınız vücudunuzun geri kalanından daha düşük bir sıcaklıktadır.

Ayaklarınızda ve ayak parmaklarınızda hafif, zonklayıcı bir ağrı vardır.

Soğuk havaya maruz kaldığınızda ayaklarınızın ısınması daha uzun sürer.

Ayaklarınız vücudunuzun geri kalanından farklı bir renktedir (soluk, kırmızı, mavi veya mor).

Gece gibi günün belirli saatlerinde ayaklarınız üşür.

VÜCUDUNUZ SICAKKEN AYAKLARINIZ NEDEN BUZ GİBİ OLUR?

Soğuk havaya maruz kaldığınızda, ilk önce ayaklarınızın ve ellerinizin üşüdüğünü, ancak göğsünüzün ve gövdenizin hala sıcak olduğunu fark edebilirsiniz. Ayaklarınız kalbinizden en uzakta olduğu için, kanınızın vücudunuzun uzuvlarında dolaşması daha uzun sürebilir ve bu da ellerinizin ve ayaklarınızın ısınma süresini uzatır.

ZAYIF KAN AKIŞI, BELİRTİLER ARASINDA

Bacaklarınızdaki ve ayaklarınızdaki zayıf kan akışı (dolaşım) ayak üşümesi sorununun nedenleri arasındadır. Zayıf kan akışı, kanın ayaklarınıza ulaşmasının daha uzun sürmesi anlamına geliyor. Kanınız, dolaşım sisteminizdeki yollardan (kan damarları) geçer ve bu yollar kapanabilir, sertleşebilir ve daralabilir. Dolayısıyla kanın düzenli olarak akmasını zorlaştırır.

Yollarınız tıkalı veya dar ise, kanınızın hareketi bir huniden sıvı dökmeye benzer şekilde yavaşlar. Huniye çok fazla sıvı girebilir, ancak huni daralır, bu da sıvının hareket hızını yavaşlatır. Kan akışındaki bu gecikme ise soğuk ayak semptomlarına neden olur.

SEMPTOM OLARAK SOĞUK AYAĞA NEDEN OLAN DURUMLAR

Soğuk ayaklar, ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir. Kan akışını etkileyen çeşitli durumları sıralamak gerekirse:

Otoimmün durumlar (anemi)

Kalp hastalığı

Hormonal değişiklikler (hipotiroidizm)

Dar arter tıkanıklıkları veya daralmış kan damarları

Sinir rahatsızlıkları (fibromiyalji)

Periferik arter hastalığı

Raynaud fenomeni

Eğer ayaklarınız hep soğuksa ve bu durum geçmiyorsa, uzmanlara göre bir doktora başvurmanız gerekiyor.