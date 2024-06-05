Sıcak havaların gözdesi dondurma kabusa dönüyor! Dişleri çürütüyor, kalp krizini tetikliyor

05 Haziran 2024 12:24 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 12:25

Birden bastıran sıcaklar, dondurmacılarda kuyruğa neden oldu. Serinlemek amaçlı tüketilen dondurmaların insan sağlığını olumsuz etkilediğini açıklayan uzmanlar, ev yapımı dondurmaları tavsiye etti. Dondurma, Antik çağlardan günümüze gelen meyvelerden oluşan bir besindir. Kökeni Moğol imparatorluğuna kadar uzanan dondurma ilk kez sadece sütten yapılmış.

SICAK HAVALARIN GÖZDESİ DONDURMA KABUSA DÖNÜYOR!

Daha sonra ise meyveler eklenerek aromalarla çeşitlendirilmiş. İpek yolu ticaretiyle dünyaya yayılan dondurma, sıcak iklimlerin vazgeçilmez lezzetidir. Ancak günümüzde bu lezzete de maalesef katkı malzemesi eklendi.

Raf ömrünü uzatmak için eklenen katkı maddeleri vücutta çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğu uzmanlar tarafından tespit edildi. Diyetisyen Zeynep Öztürk, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a yaptığı özel açıklamalarda bir de özel tarif verdi.

DİŞLERİ ÇÜRÜTÜYOR, KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR

Sıcakların gözdesi olan dondurmanın zararlarından bahseden Öztürk, şu açıklamaları yaptı:

"En başta glikoz şurubu fruktoz içeriyor. Bununla birlikte katkı maddeleri raf ömrünü korumak için doymuş yağlardan da zengin olduğu için paketli dondurmalar sağlık açısından uzak durulması gerekiyor. Öte yandan dondurma, diş köklerindeki hassasiyeti artırarak çürümeye neden olur. Kandaki glikoz oranını artırdığından kan akışını bozar. Bu da kalp krizinin yaşanmasını tetikler. Aynı zamanda doymuş yağ içerdiğinden damarlarda kolesterol miktarını artırır. Bunun yerine ev yapımı tüketilmesi daha faydalı olur."

EV YAPIMI DONDURMA TARİFİ:

Öztürk, dondurmanın tarihsel tarifini verdi. Üç malzemeyle yapılan dondurmanın aksine vücuda fayda sağladığının da altını çizdi. A, E ve C vitamini bakımından zengin olan bu dondurma sayesinde vücut sıcak havalarda hem ısı dengesini hem de vitamin dengesini korur.

Öztürk tarifi; "Üç malzeme ile dört kaşık yoğurdun içine dondurulmuş meyvelerden; muz, çilek, limon, elma, orman meyveleri ve kivi eklenir. İki tatlı kaşığı bal ilave edildikten sonra blendırdan geçirdikten sonra bir dondurma kabına aktarıp tekrar dondurucuya koyun akabinde tüketin" ifadeleriyle verdi.