Sıcak yemeği tenceresiyle dolaba koyanlar dikkat! Kimse inanmıyor ama meğer tüm dolabı zehirleyebiliyormuş...

BUZDOLABINDAKİ GİZLİ TEHLİKE: ISI DALGALANMASI VE BAKTERİ ÜREMESİ

Beslenme uzmanlarının "tehlikeli bölge" olarak adlandırdığı ve bakterilerin en hızlı çoğaldığı sıcaklık aralığı, dört ile altmış derece arasında bulunuyor. Sıcak bir yemek dolaba girdiğinde, sadece kendi etrafındaki havayı değil, tüm raf sistemindeki sıcaklığı bu tehlikeli seviyelere doğru çekmeye başlıyor. Bu esnada hemen yan rafta duran açık bir süt, peynir kalıbı veya çiğ bir et parçası, dolap içi ısının artmasıyla birlikte hızla bakteri üretimine geçiyor. Tüketici, dolaptan çıkardığı o peynirin veya sütün aslında gece boyunca ısınıp soğuduğunu fark etmediği için, ertesi gün bu gıdaları güvenle tükettiğini zannederek büyük bir sağlık riskine giriyor. Sıcak yemeğin kendi içindeki soğuma süreci de oldukça dengesiz ilerliyor; yemeğin dış kısmı hızla soğurken iç kısmı saatlerce sıcak kalıyor ve bu merkez noktada salmonella gibi tehlikeli patojenler hızla çoğalıyor.