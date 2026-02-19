Sigara bırakmak çok kolay! Yanında tükettiklerini de bırakın

Kategoriler
Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu’nun açıklamalarıyla sigarayı bırakmak çok kolay! Sigaranın yanında tüketilen ürünleri bırakarak hayatınıza daha sağlıklı devam edebilirsiniz. Bizde sizin için sigarayı nasıl kolay bir şekilde bırakabileceğinizi araştırdık. İşte detaylar…
Günümüzde hemen hemen herkeste görülen sigara içmesi, gittikçe artık göstermektedir. Sigarayı bırakmak isteyen kişiler ise zorlandıklarını ifade ederek bırakma konusunda yapamadıklarını söylüyorlar. Ancak artık sigarayı bırakmak çok kolay!
Sigara, tütün yapraklarının kurutulmasıyla yapılan ve içerisinde çeşitli kimyasalları barındıran bir tütün ürünüdür. Dünya genelinde de çok fazla insan tarafından kullanımı vardır. Ancak sigara kullanımı insan sağlığına oldukça tehdit oluştururken geri dönüşü olmayan yollara da saptırabiliyor.
Sigarayı bırakmak isteyen kişiler için Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu’nun yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekiyor.
Mutlu, “Bir tarih belirlenmesi, kişilerin sigarayı bırakacakları sürece kendilerini hazırlamasında yardımcı olacaktır. Belirlenen tarihin ise mümkün olduğunca yakın ve stressiz bir dönem olmasına dikkat edilmelidir" dedi.
Ayrıca sigarayı bırakmak istiyorsanız yanında tüketilen ürünlerden de uzak durmalı hatta bırakmalısınız. Nedir uzak durulması gereken ürünler?
Sigarayı bırakma sürecinde kişinin kendisine sigarayı hatırlatacak mekân, insan ve durumlardan uzak durmasının oldukça faydalıdır. Bu konu hakkında, Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu’nun yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekiyor.
Mutlu, “Meselâ kahveyle birlikte sigara içen birinin, sigarayı bırakma döneminde kahve tüketimini azaltmasını ya da kesmesini öneriyoruz. Yemeklerden sonra gelen sigara içme isteğiyle baş etmek için de yürüyüş yapmak denenebilir. Sigarayı bırakmak zaman alan bir süreçtir. Bazı günlerin rahat, bazı günlerin zor geçmesi, doğal ve beklenen bir süreçtir" ifadelerini kullandı.