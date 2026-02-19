Sigara bırakmak çok kolay! Yanında tükettiklerini de bırakın

Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu’nun açıklamalarıyla sigarayı bırakmak çok kolay! Sigaranın yanında tüketilen ürünleri bırakarak hayatınıza daha sağlıklı devam edebilirsiniz. Bizde sizin için sigarayı nasıl kolay bir şekilde bırakabileceğinizi araştırdık. İşte detaylar…

SİGARA BIRAKMAK ÇOK KOLAY!

Günümüzde hemen hemen herkeste görülen sigara içmesi, gittikçe artık göstermektedir. Sigarayı bırakmak isteyen kişiler ise zorlandıklarını ifade ederek bırakma konusunda yapamadıklarını söylüyorlar. Ancak artık sigarayı bırakmak çok kolay!

Sigara, tütün yapraklarının kurutulmasıyla yapılan ve içerisinde çeşitli kimyasalları barındıran bir tütün ürünüdür. Dünya genelinde de çok fazla insan tarafından kullanımı vardır. Ancak sigara kullanımı insan sağlığına oldukça tehdit oluştururken geri dönüşü olmayan yollara da saptırabiliyor.

Sigaranın insan sağlığına olumsuz etkileri neler?

Sigara temel de akciğer kanserinin en önemli risk faktörüdür.

KOAH başta olmak üzere akciğer hastalıklarına neden olur.

Birçok kanser türü, kalp krizi, felç ya da astım gibi çeşitli hastalıklara neden olur.

Sigara kullanımıyla göz hastalıkları, cilt sorunları, ağız-diş hastalıkları gibi sağlık sorunlarıyla da karşılaşabilirsiniz.

Genç yaşta içilen sigaralar hastalıklarını daha erken yakalanma riskini de ortaya çıkarır.

Akciğer kanseriyle birlikte solunum yolu hastalıkları da ortaya çıkar.

Sigarayla birlikte vücuda giren nikotin beyin ve sinir sistemini de uyandırıyor.

Ağızda tat alma eksikliğini de ortaya çıkarır.

Gırtlak eve nefes borusunda iltihaplanmaya yol açar.

Kadınlarla erken menopoz, düşük, adet düzensizlikleri ve hormon azalma gibi nedenler görülür.

Ellerde ve parmaklar da sararma meydana gelir.

Kol ve bacak damarlarında çeşitli hasarlar oluşturur.

Vücutta yorgunluk, halsizlik, stres gibi durumların meydana çıkmasına neden olur.

Sigara nasıl bırakılır?

Sigarayı bırakmak için öncelikle elinizde bulunan sigarlardan tek tek kurtulun.

Sigarayı bırakma isteği çevreye paylaşılabilir.

Akla sigara geldiği zaman farklı bir uğraşla ilgilenilebilir.

Sigara içmenize tetikleyici olan çakmak gibi ürünleri göz önünden çekmelisiniz.

Bol su içmeli ve sağlıklı beslenmelisiniz.

Profesyonel yardım alınabilir.

Uzmanlar ne diyor?

Sigarayı bırakmak isteyen kişiler için Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu’nun yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekiyor.

Mutlu, “Bir tarih belirlenmesi, kişilerin sigarayı bırakacakları sürece kendilerini hazırlamasında yardımcı olacaktır. Belirlenen tarihin ise mümkün olduğunca yakın ve stressiz bir dönem olmasına dikkat edilmelidir" dedi.

Ayrıca sigarayı bırakmak istiyorsanız yanında tüketilen ürünlerden de uzak durmalı hatta bırakmalısınız. Nedir uzak durulması gereken ürünler?

YANINDA TÜKETTİKLERİNİ DE BIRAKIN

Sigarayı bırakma sürecinde kişinin kendisine sigarayı hatırlatacak mekân, insan ve durumlardan uzak durmasının oldukça faydalıdır. Bu konu hakkında, Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu’nun yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekiyor.

Mutlu, “Meselâ kahveyle birlikte sigara içen birinin, sigarayı bırakma döneminde kahve tüketimini azaltmasını ya da kesmesini öneriyoruz. Yemeklerden sonra gelen sigara içme isteğiyle baş etmek için de yürüyüş yapmak denenebilir. Sigarayı bırakmak zaman alan bir süreçtir. Bazı günlerin rahat, bazı günlerin zor geçmesi, doğal ve beklenen bir süreçtir" ifadelerini kullandı.