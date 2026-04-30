Sırtüstü uyuyanlar dikkat: Uyku pozisyonunuz bile Alzheimer ve Parkinson riskini katlıyor olabilir!

Beynin kendi kendini temizleme mekanizması olan glimfatik sistemin yaşla birlikte yavaşlaması, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara zemin hazırlıyor. Bilim insanları, uyku kalitesini artırarak ve doğru pozisyonda uyuyarak risklerin en aza indirilebileceğini belirtti.

Yaşımız ilerledikçe bedenimizin bakımı zorlaşır ve beynimiz de benzer sorunlarla mücadele eder. İnsan beyni, gün boyunca biriken toksik maddeleri geceleri temizleyen özel bir sisteme sahip. Ancak glimfatik sistem adı verilen bu arındırma mekanizmasının, yaşlanmayla birlikte verimliliğini kaybettiği biliniyor.