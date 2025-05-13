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 | Selahattin Demirel

Sivas'ta KKKA kabusu geri geldi! 1 kişi hayatını kaybetti

Geçen yıl adeta Sivas'ta bir kabusa dönüşen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, bu yıl da kentte yüzünü gösterdi. Nisan ayından itibaren 8 kişiye tanı konuldu. Tedavi altına alınan bir kişi hayatını kaybetti.

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Sivas'ta KKKA kabusu geri geldi! 1 kişi hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 20:05

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle Sivas, Tokat, Amasya, Erzincan, Gümüşhane, Giresun ve Yozgat gibi illerde yoğunlaşan kene vakaları, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı riskini de beraberinde getiriyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazif Elaldı, bölgede Hyalomma marginatum türü kenelerin yaygın olduğunu ve KKKA virüsünü bulaştırdığını söyledi.

Sivas'ta KKKA kabusu geri geldi! 1 kişi hayatını kaybetti

8 TANI KONULDU, 1 VEFAT VAR

Kenelerin KKKA’nın yanı sıra Lyme hastalığı, Riketsiya enfeksiyonları, Anaplazmoz, Q ateşi ve Erlihiyoz gibi 200’den fazla hastalığı insanlara bulaştırabildiğini ifade eden Prof. Dr. Elaldı, Sivas Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde bu yıl Nisan ayından itibaren 8 erişkin hastaya KKKA tanısı konulduğunu belirtti. Tedavi gören hastalardan birisi ise hayatını kaybetti.

KENELERDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Kene vakalarına ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Elaldı, "Kenelerden korunmak için ilk olarak kenelerin bulunduğu kırsal alanlara gitmemek en iyi çözüm olmakla birlikte, bu her zaman mümkün değildir. Eğer gidilecekse de gitmeden önce kenelerin kolaylıkla fark edilip görülebileceği açık renkli elbiseler giyilmelidir.

Sivas'ta KKKA kabusu geri geldi! 1 kişi hayatını kaybetti

Doğada bulunulduğu zamanlarda sık sık elbise yüzeyleri kene açısından kontrol edilmeli ve kenelerin çıplak deriye ulaşmasını engellemek için pantolon paçaları çorabın içine sokulmalıdır. Günümüzde insanlara kene yapışmasını etkili bir şekilde önleyecek bir kimyasal madde bulunmamaktadır.

Kenelerden korunmanın en etkili yöntemi, riskli alanlardan dönüldüğünde evde ayna karşısında vücutta kene olup-olmadığının kontrol edilmesidir. Özellikle kenelerin yapışmak için tercih ettiği kasıklar ve koltukaltları kontrol edilmelidir.

Kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden, çıplak el ile dokunmamak şartıyla, vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet ve eldiven gibi) çıkarılmalıdır. Çıkartılan kene aç olacağından bir başka canlıya yapışmasını önlemek için doğaya bırakılmamalıdır" dedi.

KKKA'NIN BELİRTİLERİ NELER?

Erken teşhis ve tedavinin hayat kurtardığını ifade eden Prof. Dr. Elaldı, "KKKA, kene tutunmasından 1 ila 3 gün sonra halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, ateş, üşüme ve titremeyle kendini gösteriyor.

Bazı hastalarda bulantı, kusma, ishal ve yüzde 10-15 oranında burun, ağız içi, mide-bağırsak sistemi veya organ içi kanamalar da görülebiliyor. Doğru ve hızlı tanı, hastanın hayatını kurtarmanın yanı sıra hastalığın başkalarına bulaşmasını engeller.

Sivas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu konuda uzman kadrosu ve ileri tanı yöntemleriyle fark oluşturuyor. Türkiye’de tanı, Sağlık Bakanlığı KKKA Bilimsel Komitesi’nin olgu tanımı ve virolojik-serolojik testlerle konuluyor. Hastanemiz, bu testlerin uygulandığı önde gelen merkezlerden biri" dedi.

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