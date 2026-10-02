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Sağlık
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:32

Sol kulakta geçemeyen kulak ağrısına dikkat! Kış öncesi mutlaka baktırın

Kış aylarının da gelmesiyle birlikte soğuk hava, rüzgâr ve üst solunum yolu enfeksiyonları daha sık meydana geliyor. Tabi bu durumla birlikte sol kulakta geçemeyen kulak ağrıları da meydana geliyor. Ancak her zaman bu ağrıyı hastalık olarak düşünmemek lazım, kimi zaman da sol kulakta meydana gelen bu ağrı ciddi sağlık sorunlarında da işaret edebilir. Bu sebeple de kış öncesi bir baktırmak da fayda var.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Sol kulakta geçemeyen kulak ağrısına dikkat! Kış öncesi mutlaka baktırın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:32

Kış geldi, tabi bununla birlikte ağrılar burun akıntıları ya da hastalık oluşturabilecek durumlar da meydana geliyor. Bu durumla birlikte ortaya çıkan kulak ağrıları da geçmek bilmiyor. Çoğu zaman soğukta kalındığı zaman ağrı yapan kulak ağrısı, son zamanlarda ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Bu nedenle de kış öncesi mutlaka baktırın.

SOL KULAKTA GEÇEMEYEN KULAK AĞRISINA DİKKAT!

Kulak ağrısı sadece kulaktan kaynaklanan bir durum olmayabilir. Çünkü anatomik olarak kulak, burun, boğaz şeklinde bağlantıları mevcuttur. Bu durumla birlikte farklı bölgelerdeki ağrılar da kulağı yansıyabilir. Özellikle de soğuk havaların getirdiği durumlarla birlikte gibi enfeksiyonlarda kulak ağrısı yapabilir.

Sol kulakta geçemeyen kulak ağrısına dikkat! Kış öncesi mutlaka baktırın

ve östaki tüpünün iyi çalışmaması sonucu ortaya çıkan basınçlar genellikle kulak ağrısına neden olabilir. Dış kulak enfeksiyonu, kulak kiri ve kulak zarını etkileyen durumlar derken ağrının nedenleri arasında yer alır. Ancak kimi zaman geçmeyen kulak ağrıları da enfeksiyon değil bir hastalığın nedeni de olabilirler.

Sol kulakta geçemeyen kulak ağrısına dikkat! Kış öncesi mutlaka baktırın

Kulak ağrılarının bir saat kadar dinmesi gerekiyor. Ancak geçmeyen ve ağrısı dinmeyen ağrı varsa dikkat edilmesi gerekiyor. Uzun süren ağrı ve giderek şiddetleniyorsa ya da tekrarlanıyorsa doktor kontrolüne gidilmesi gerekiyor. Ağrı ile işitme kaybı, kulakta doluluk, çınlama, akıntı ya da ateş ve baş dönmesi gibi belirtiler eşlik ediyorsa kontrol edilmesi lazım.

Sol kulakta geçemeyen kulak ağrısına dikkat! Kış öncesi mutlaka baktırın

Çünkü eğer enfeksiyon bir ağrı olduğunu düşündüğünüz ağrının aslında çene de meydana gelen ağrı olduğu ortaya çıkabilir. Bu şekilde bir geçemeyen ağrınız olduğu zaman doktor yolunun tutulması gerekiyor. Özellikle de soğuk havaları seçen bu durum çoğu zaman katlanılmaz olarak görüldüğünde bekletilmeden doktora gidilmesi gerekiyor.

Sol kulakta geçemeyen kulak ağrısına dikkat! Kış öncesi mutlaka baktırın

KIŞ ÖNCESİ MUTLAKA BAKTIRIN

Kış öncesi sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kış günleri geldiğinde kimi zaman hastalıklar da gündeme gelebiliyor. Bağışıklığınız ne kadar güçlüyse sağlığınızda da o kadar sorun oluşmaz. Ancak kimi zaman bağışıklıkla ilgili olmayan ağrılar da meydana gelebiliyor. Bu ağrılar çoğu zaman geçmezken durumun düşünülenin aksine başka bir şey olduğu meydana çıkabilir.

Sol kulakta geçemeyen kulak ağrısına dikkat! Kış öncesi mutlaka baktırın

Gece diş sıkmak ya da sürekli yanak içi ısırmak bir zaman sonra iltihap yaparak diş ağrısına neden olabilir ya da çene de enfeksiyon oluşumu geçemeyen ağrıların nedenleri olabilir. Bu sebeple de kulak çöpü kullanılırken dikkat edilmesi gerekiyor. Kulak çubuğuyla kulak içini kontrol edilmesi gerekiyor.

Sol kulakta geçemeyen kulak ağrısına dikkat! Kış öncesi mutlaka baktırın

Eğer ki normal kulak sıvınızdan daha sarımtırak ya da kırmızı bir rengin olması demek doktor kontrolüne gidilmesi gerekebilir. Kulak zarı hakkında endişe verici sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kulak zarının yırtılmasıyla da ele alınamayacak durumlar meydana gelebilir.

Sol kulakta geçemeyen kulak ağrısına dikkat! Kış öncesi mutlaka baktırın

Tek taraflı bir ağrınız varsa kaynak değildir. Diş problemlerinin getirmiş olduğu durumlarda olabilir. Diş çürüğü, diş apnesi ya da çene eklemlerindeki problemler ağrının kaynağı olabilir. Tek taraflı ağrının nedeni kesinlikle kıştandır diyemeyiz ama kontrol amaçlı göstermekte de fayda var.

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ETİKETLER
#diş ağrısı
#soğuk hava
#burun tıkanıklığı
#kulak zarı
#solunum yolu enfeksiyonları
#Sol Kulak
#Kulak Ağrısı
#Diş Problemleri
#Sağlık
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