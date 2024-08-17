Son dakika I Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun çiçeği rehberi! İşte korunma yolları ve tedavi yöntemleri...

17 Ağustos 2024 16:55 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 16:58

Son dakika haberleri... Kongo'da patlak veren ve dünya genelinde giderek yayılan maymun çiçeği virüsü endişe veriyor.

DSÖ, maymun çiçeği olarak da bilinen Mpox virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de vakaya rastlandığına dair resmi bir açıklama yapmazken, bilim kurulu üyeleri aksini iddia ediyor.

İlk olarak bilim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Türkiye'de maymun çiçeği virüsü yok diyemeyiz" dedi.

ACİL ÖNLEM ALINMALI

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği Maymun Çiçeği (MPOX) ile ilgili rehber yayınladı. Rehberde, virüsün bulaşma yolları, belirtileri, vaka ile temas durumunda ne yapılması gerektiği ve tedavi yöntemleri ile bilgiler yer aldı.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, virüsün Türkiye'de görüldüğünü iddia ederek bir an önce önlem alması gerektiğini vurguladı.

Her geçen gün endişe artıran haberlerin ardından Sağlık Bakanlığı bir rehber hazırladı.

NASIL BULAŞIYOR?

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rehberde hastalığın temasla bulaştığı vurgulandı. "İnsandan insana bulaşmada uzun süreli yakın ten tene temas önemlidir. Enfekte kişinin sekresyonları (cinsel çıktılar dahil) ile direkt temas (lezyonlarla temas edecek şekilde sarılma, masaj, cinsel temas gibi), cilt lezyonları ile bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalarla (göz, burun, ağız mukozaları gibi) doğrudan temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarından kontamine olmuş nesnelerle (yatak çarşafı, havlu vb.) yakın temas diğer bulaş yollarıdır.

Bu tür temas genel olarak aynı evi paylaşan kişilerde, kapalı ortamlarda çok uzun süre yakın mesafede bulunanlarda ve enfekte kişiyle kişisel koruyucu ekipman kullanmadan temas eden sağlık çalışanlarında risk oluşturur.

Enfekte anneden bebeğe plasenta yoluyla geçiş vaka sunumu şeklinde bildirilmiştir. Bu durumda doğumda ve doğumdan hemen sonra yenidoğanda doğuştan M-Çiçeği bulguları olabilir.

Annede aktif enfeksiyon varlığında yenidoğan bebeğe yakın temas ile de geçiş olabilir. Bugüne kadar bildirilmiş en uzun bulaşma zinciri altı-dokuz kişidir" bilgileri yer aldı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ

M-Çiçeğinin kuluçka süresi, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar olan süre, genellikle 6-14 gün olmakla birlikte 1-21 gün arasında değişebilir. Bir hayvan ısırığı veya tırmalaması öyküsü olan kişiler, dokunsal/temasla maruziyete sahip olanlardan daha kısa bir kuluçka süresine (13'e karşı 9 gün) sahip olabilir.

Klinik seyir: • Klinik tablo; ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf düğümlerinin büyümesi), sırt ağrısı, miyalji (kas ağrıları) ve yoğun halsizlik ile başlar. Bu bulgular ilk 5 gün ön plandadır.

Lenfadenopati gelişimi ayırıcı tanıda yer alabilecek suçiçeği, kızamık ve çiçek hastalığında bu kadar ön planda olmadığından M-Çiçeği için tanıyı destekleyici bulgu olarak kabul edilebilir.

Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar. Döküntü, gövdeden ziyade yüz ve ekstremitelerde yoğunlaşma eğilimindedir. Yüzü (vakaların %95'inde), avuçları ve ayak tabanlarını (vakaların %75'inde) etkiler.

Ayrıca oral mukoza (vakaların %70'inde), genital bölge (%30) ve konjonktiva (%20) ile kornea da etkilenir. Döküntü, maküllerden (düz tabanlı lezyonlar) papüllere (hafifçe kabarık sert lezyonla), veziküllere (berrak sıvı ile dolu lezyonlar), püstüllere (sarımsı sıvı ile dolu lezyonlar) ve kuruyup dökülen kabuklara doğru gelişir.

Lezyonların sayısı birkaç adet ile birkaç bin adet arasında değişebilir. Şiddetli vakalarda lezyonlar geniş deri alanlarının soyulmasına neden olacak şekilde birleşebilir.

Semptomların dağılımı (36.506 hastada) aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şekilde "sistemik döküntü", mukozal ve genital döküntüler haricindeki vücuttaki döküntüleri ifade etmektedir.

Herhangi bir döküntü ise bir ya da birden fazla döküntü türünü (sistemik, oral, genital veya yeri bilinmeyen) ifade etmektedir. Herhangi bir lenfadenopati, genel ya da lokal lenfadenopatiyi ifade etmektedir.

Semptom bilgileri, Ocak 2022'den itibaren bilgilerin mevcut olduğu tüm vakalar için gösterilmiştir.

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