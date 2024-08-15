Son dakika | Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanlığından açıklama geldi

15 Ağustos 2024 13:32 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 14:25

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel acil durum ilan ettiği maymun çiçeği salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığından yeni açıklama geldi.

Türkiye'de şu ana kadar vakaya rastlanmadığını bildiren bakanlık, şimdilik herhangi bir kısıtlama ya da ek tedbir ihtiyacının olmadığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"TÜRKİYE'DE VAKAYA RASTLANMADI"

"14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.

Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır."

"KISITLAMAYA İHTİYAÇ YOK"

Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.