Son dakika | Maymun çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

11 Eylül 2024 11:41 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:00

Son dakika haberi: İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği virüsü kaptığı iddiaları büyük bir tedirginliğe neden olmuştu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Koronavirüsün ardından dünya için yeni kabusun adı Maymun çiçeği virüsü... Yayılmaya devam eden Maymun çiçeği virüsü tüm insanları tedirgin ediyor. Dün de İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği virüsü kaptığı iddia edilmişti. ortaya Sağlık ekibi, kişinin bulunduğu yere gitti ve vücudundaki döküntülerden numune aldı. Sonuç negatif çıktı. Hastanın döküntülerinin kullandığı ilaç kaynaklı olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini hususundan vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir. Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir. Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesini, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz"