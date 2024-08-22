Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı! 6 kişide Nil virüsü çıktı 

22 Ağustos 2024 19:59 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 20:27

İstanbul ve Bursa’da Batı Nil Virüsü alarmı! Maymun çiçeğinden daha tehlikeli

İstanbul ve Bursa’da Batı Nil Virüsü alarmı! Maymun çiçeğinden daha tehlikeli

Maymun çiçeği virüsü için aşılama başlıyor! Tüm dünyada mpox alarmı

Maymun çiçeği virüsü için aşılama başlıyor! Tüm dünyada mpox alarmı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı 2024 yılında Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun 6 kişide görüldüğünü açıkladı. Hastalar üzerinde gerekli takip ve tedavi işlemlerinin sürdürüldüğü belirtilirken, bakanlık süreçle ilgili hassas bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Batı Nil Virüsü, enfekte sivrisineklerin insanları ısırmasıyla bulaşan viral bir hastalık olarak biliniyor. Genellikle yaz aylarında ve sonbaharın erken dönemlerinde ortaya çıkan bu hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmıyor. Türkiye'de 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, bu yıl da yeni vakalarla gündeme geldi.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: VİRÜS İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMEKTE!

Sağlık Bakanlığı vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya davet ederken, güncel gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. Mevsimsel olarak görülen bu hastalığın yayılımını engellemek amacıyla yürütülen çalışmaların titizlikle sürdüğü ve toplum sağlığının korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.