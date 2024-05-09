Son dakika! SGK duyurdu: 47 ilaç geri ödeme listesine alındı

09 May 2024 09:46 - Güncelleme : 09 May 2024 09:55

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli ödenen ilaçlar listesi güncellendi.

Akıllı ilaç olarak da bilinen 8 adet yenilikçi kanser ilacı ile 21 adet alerji aşısı, 2 adet büyüme hormonu, 3 adet dirençli uyuz ilacı, 3 adet atopik dermatit ilacı, 2 adet diyabet ilacı ve 3 adet psikoleptik/antidepresan ilacı olmak üzere toplamda 47 ilaç geri ödeme listesine eklendi.

YENİLİKÇİ İLAÇLARA ERİŞİM SAĞLANACAK

Bu ilaçların da geri ödeme listesine eklenmesiyle birlikte; meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi ilaçlara erişim sağlanmış oldu.

Ayrıca 12 adet kanser ilacının da ödeme alanları genişletilerek yeni tedavi seçenekleri olarak hastaların erişimine sunuldu.