Son dakika! SGK duyurdu: 47 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son dakika haberi.. SGK, 8'i kanser ilacı olmak üzere 10'u yerli toplam 47 ilacı geri ödeme listesine aldı. Yapılan duyuruda; 12 adet kanser ilacının da ödeme alanları genişletilerek yeni tedavi seçenekleri olarak hastaların erişimine sunulduğu aktarıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli ödenen ilaçlar listesi güncellendi.
Akıllı ilaç olarak da bilinen 8 adet yenilikçi kanser ilacı ile 21 adet alerji aşısı, 2 adet büyüme hormonu, 3 adet dirençli uyuz ilacı, 3 adet atopik dermatit ilacı, 2 adet diyabet ilacı ve 3 adet psikoleptik/antidepresan ilacı olmak üzere toplamda 47 ilaç geri ödeme listesine eklendi.
YENİLİKÇİ İLAÇLARA ERİŞİM SAĞLANACAK
Bu ilaçların da geri ödeme listesine eklenmesiyle birlikte; meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi ilaçlara erişim sağlanmış oldu.
Ayrıca 12 adet kanser ilacının da ödeme alanları genişletilerek yeni tedavi seçenekleri olarak hastaların erişimine sunuldu.