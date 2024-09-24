Spor ve diyet yapmadan zayıflamanın yolu bulundu! Japon bilim insanları duyurdu

24 Eylül 2024 16:30 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 17:00

Spor ve diyet yapmadan zayıflamanın yolunu Japon bilim insanları buldu. Egzersiz yaparken artan ve yağ yakımını hızlandıran protein varyantlarını tespit eden araştırmacılar, rejimsiz yeni bir yöntemin peşinde...

Japonya​'da bulunan Kobe Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, milyonların kilo derdine çözüm için kolları sıvadı. Japon bilim insanları spor ve diyet yapmadan kilo vermeyi sağlayacak yeni bir ilaç geliştirmenin yolunu buldu. Araştırmacılar, egzersiz​ yapan kişilerin iskelet kaslarında "PGC-1a" proteininin farklı varyantlarının üretildiğini belirtti. Farklı varyantların artışının, insanların enerji harcamasını artırdığını ve bunun da daha fazla yağ yakmalarına yardımcı olduğunu bildirdi.

SPORSUZ, DİYETSİZ KİLO KAYBI​

Japan Today sitesinin haberine göre, insanlarda iskelet kasını inceleyen araştırmacılar, alternatif PGC-1a varyantlarının da egzersiz sırasında arttığını tespit etti. Bu varyantların üretiminin kişiden kişiye farklılık gösterdiği ve insanlar aynı egzersizi yaptıklarında bile kilo kaybında farklı sonuçlar elde edildiği kaydedildi.

SPOR YAPMADAN YAĞ YAKMAYA YARDIMCI OLACAK

Obezite tedavisinde genellikle iştahı bastıran ilaçlar reçete ediliyor. Son bulgularla birlikte egzersiz yapmadan yağ yakmaya yardımcı olacak yeni ilaçların bulunmasının mümkün olabileceği belirtildi.

Kobe Üniversitesinden Prof. Dr. Wataru Ogawa, araştırma sonuçlarının obeziteyle bağlantılı hastalıkların tedavisinde önemli bir gelişme olabileceğini bildirdi.

Araştırma, Avrupa bilim dergisi Molecular Metabolism'de yayımlandı.