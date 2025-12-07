Mutfaklarda plastiğe alternatif olarak görülen, ısıya dayanıklı ve doğal yapısıyla güven veren ahşap kaşıklar ve kesme tahtaları, her evin olmazsa olmazıdır. Yemeğin tadını değiştirmediği ve tencere yüzeylerine zarar vermediği için el üstünde tutulurlar. Ancak ahşap, yapısı gereği canlı bir malzemedir ve tıpkı bir sünger gibi gözenekli, lifli bir dokuya sahiptir. Bu lifli yapı, yemek pişirirken sosları, yağları, et sularını ve deterjan kalıntılarını içine çeker. Yüzeyini ne kadar yıkarsanız yıkayın, bu gözeneklerin derinliklerine hapsolan organik maddeler zamanla birikir. Son dönemde yapılan deneyler ve uzman görüşleri, "temiz" görünen bir tahta kaşığın içinde bile neler saklanabileceğini acı bir şekilde kanıtlıyor. Yıllarca kullanılan ve sadece bulaşık deterjanıyla yıkanan o emektar kaşık, aslında her yemeğinize eski yemeklerin kalıntılarını ve bakterilerini gizlice bırakıyor olabilir.