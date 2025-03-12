Tansiyon hastalarına 'soğuk hava' uyarısı: Hemen doktora gidin

Uzmanlarda soğuk havalara karşı önemli bir uyarı geldi. Soğuk havalarda damarların büzüştüğünü belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Taner Şeker, bu durumun tansiyon yüksekliğine yol açtığını kaydetti. Özellikle 65 yaş ve üstü hastalara uyarıda bulunan Taner Şeker, tansiyonunu kontrol edemeyen hastaların hemen doktora başvurması gerektiğini ifade etti.

Soğuk havalarda artan tansiyon rahatsızlıklarının sebebini açıklayan doktorları, hastalara önemli uyarılarda bulundu.

65 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALAR DİKKAT!

Medical Park Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Taner Şeker, soğuk havaların tansiyon hastalarını olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Hastalarımız soğuk havalarda tansiyon yüksekliği yaşıyor. Özellikle 65 yaş ve üstü hastalarımızda bunu sık görüyoruz. Nasıl yazın tansiyon düşüklüğü yaşanıyorsa kış aylarında da özellikle soğuk havalarda tansiyon yüksekliğini sıklıkla görebiliyoruz. Vücuttaki birtakım değişikliklerden dolayı mevcut tansiyon ilaçlarının dozu bazen yetmeyebiliyor. Ek ilaçlar ya da doz artırımına sıklıkla gittiğimiz hastalarımız oluyor" dedi.

"SOĞUKTA DAMARLAR BÜZÜŞÜYOR, TANSİYON YÜKSELİYOR"

Özellikle 65 yaş ve üzeri hastaların tansiyon takiplerini ara ara yapmalarını mutlaka önerdiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şeker, "Asemptomatik olsa bile bu hastalarda tansiyon yüksekliğini sıklıkla görebiliyoruz. Özellikle kışın soğuklardan dolayı damarlardaki büzüşme dediğimiz vazokonstrüksiyondan dolayı tansiyon yüksekliğini sıklıkla yaşıyor bu hasta grubumuz. Ayrıca kış aylarındaki yeme içme alışkanlıklarının değişmesi, daha çok hazır gıdalara kayılması, bunun içerisindeki sodyum yükünden dolayı tansiyon yüksekliği olabiliyor. Bunun dışında hastalardaki fiziksel aktivitenin azalması gibi durumlar tansiyon yüksekliğine neden olabiliyor" diye konuştu.

"TANSİYONU KONTROL EDEMEYENLER DOKTORA GİTMELİ"

Bu sorunların önüne geçmek için hastaların öncelikle kendilerini soğuk havalardan koruması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Şeker, "Yaşadıkları ortamın sıcak olmasını öneriyoruz. Daha çok açık hava sporları yerine oda ısısı olan kapalı yerlerde egzersiz faaliyetlerini devam ettirmelerini istiyoruz. Buna rağmen tansiyonlarını kontrol altına alamıyorlarsa mutlaka bir uzman hekime danışmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.