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 | Selahattin Demirel

Tatlıcı mide bulandırdı! İşte böceklerin içinde üretime verilen ceza!

Tavuk dönerdeki sağlıksız üretim ortamından ötürü pek çok kişi hastanelik olurken bu kez de denetimlerde tatlıcılarla ilgili sorunlar çıkmaya başladı. Adana'da bir tatlıcının üretim hanesinde böcekler çıktı, zabıtalar işletmeye hijyen kurallarına uymadığı için 105 bin TL ceza kesti.

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Tatlıcı mide bulandırdı! İşte böceklerin içinde üretime verilen ceza!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 10:19

Vatandaşın sağlığını yakından ilgilendiren sektörlerin başında gelen yeme içme işletmeleri, son günlerde tavuk dönerde yaşanan zehirlenmelerle gündem oldu.

VATANDAŞ SAĞLIĞINI KAYBETME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Pek çok kişi sağlıksız üretim sonucu yedikleri dönerden sağlıklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt genelindeki dönercileri denetlemeye başlarken bu kez tatlıcılarla ilgili sorunlar ortaya çıktı.

Tatlıcı mide bulandırdı! İşte böceklerin içinde üretime verilen ceza!

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kayalıbağ Mahallesi'nde daha önce de ikaz edilen Tatlıcı İkizler ve Döner isimli işletmede denetim gerçekleştirdi.

Tatlıcı mide bulandırdı! İşte böceklerin içinde üretime verilen ceza!

ÜRETİM YERİNDE BÖCEKLER

Denetimde işletmede hijyen kurallarının hiçe sayıldığını gören ekipler, tutanak tuttu. İşletmede gıda malzemelerinin sağlıksız ortamda bulunduğu ve üretim hanesinde böcekler olduğu tespit edildi.

İşletmeye ‘hijyen kurallarına uymamaktan' İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince 105 bin TL ceza uygulandı.

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ETİKETLER
#ceza
#sağlık riski
#zehirlenme
#hijyen
#gıda güvenliği
#tavuk döner
#Işletme Denetimi
#Böcek Kontaminasyonu
#Sağlık
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