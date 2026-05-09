Tavuğu pişirmeden önce sakın yıkamayın! Çoğumuz yapıyor ama aslında ölümcül bir hataymış

ÇİĞ TAVUĞU YIKAMANIN MUTFAKTA YOL AÇTIĞI TEHLİKELER

Kampilobakter ve Salmonella Yayılımı: Çiğ kanatlı etlerinin yüzeyinde doğal olarak bulunan bu iki tehlikeli bakteri türü, musluktan akan suyun çarpma şiddetiyle birlikte lavabonun bir metre çevresine kadar kolayca sıçrıyor. Çıplak gözle fark edilemeyen bu mikro damlacıklar, insan sindirim sistemine doğrudan sinsi bir geçiş yapıyor. Uzmanlar, bu çapraz bulaşma zincirinin şiddetli ishal ve mide kramplarıyla seyreden enfeksiyonlara zemin hazırladığını belirtiyor.

Yüzeylerde Kalıcı Çapraz Bulaşma Riski: Sıçrayan mikroplu sular sadece yiyeceklere değil, aynı zamanda mutfak bezlerine, kesme tahtalarına ve bıçak saplarına da tutunarak uzun süre canlı kalmayı başarıyor. Yeterli dezenfeksiyon sağlanmadan aynı tezgahta salata malzemelerinin doğranması, bakterilerin pişirilmeden çiğ olarak vücuda alınmasına kapı aralıyor. Bu görünmez transfer, özellikle bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş olan küçük çocuklar için hayati tehlikeler barındırıyor.