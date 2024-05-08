Tehlikeli olduğunu itiraf etmişti! AstraZeneca, Kovid aşısını geri çekti

08 May 2024 09:45 - Güncelleme : 08 May 2024 09:47

Aşı olduktan sonra komaya girdi, hastalık yüz binde bir görülüyor

Aşı olduktan sonra komaya girdi, hastalık yüz binde bir görülüyor

İlaç şirketi AstraZeneca, kan pıhtılaşması ve düşük trombosit sayısı gibi ölümcül olabilecek nadir yan etkilere sahip olduğunu kabul ettiği Kovid aşısını dünya çapında geri çekme kararı aldı.

Independent'in haberine göre, İngiliz-İsveçli üretici, "Vaxzevria" markalı aşısı için 2021'den bu yana mevcut olan Avrupa Birliği (AB) pazarlama iznini geri çektiğini açıkladı. Bir ilacın AB üye ülkelerinde kullanılabilmesi için ruhsata ihtiyaç duyuluyor.

Şirket, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geri çekme kararının, Kovid'in yeni varyantlarına karşı "güncellenmiş aşıların fazlalılığından" kaynaklandığını bildirirken, aşının yan etkilerinin kararda etkili olup olmadığı belirtilmedi.

AstraZeneca, aşısının AB'den geri çekilmesi için 5 Mart'ta başvuru yaptı ve 7 Mayıs'ta yürürlüğe girdi.

YILLAR SONRA GELEN 'YAN ETKİ' İTİRAFI

Şu anda Yüksek Mahkeme'de görülen bir davada 50'den fazla mağdur ve yakınları tarafından dava edilen AstraZeneca aşısının, ölüm olabilecek etkilere sahip olduğu iddia ediliyor.

AstraZeneca bu iddiaya karşı çıksa da mahkemeye sunduğu belgede, aşının "çok nadir durumlarda TTS'ye" (insanlarda kan pıhtılaşması ve düşük kan trombosit sayısı ile karakterize edilen Trombositopeni Sendromu ile Tromboza) neden olabileceğin açıkça kabul etti.

Şirketin açıklaması şöyle:

"AZ aşısının çok nadir durumlarda TTS'ye neden olabileceği kabul edilmektedir. Nedensel mekanizma bilinmemektedir. Ayrıca TTS, herhangi bir aşının yokluğunda da meydana gelebilir. Her bir vakada nedensellik, uzman kanıtına bağlı bir konu olacaktır."

Geçen yıl ise "TTS sorununun, jenerik düzeyde aşıdan kaynaklandığını kabul etmiyoruz" diyerek yan etkilerin kendi aşısından kaynaklandığı iddiasını reddetmişti.