Temizlik yaparken ciğerlerinizi yakmayın! Çamaşır suyu ile o temizlik maddesini karıştıranlar evde farkında olmadan 'kimyasal silah' üretiyor...

Hijyen takıntısı ve kusursuz temizlik arayışı, bazen sağlığımızı tehdit eden en büyük düşmana dönüşebilir. Özellikle banyo fayansları, derz araları veya tuvalet taşları gibi inatçı kirlerin olduğu bölgelerde, tek bir temizlik maddesinin yeterli olmayacağı düşüncesi yaygındır. Bu yanılgıyla hareket eden birçok kişi, temizlik dolabındaki en güçlü silahları birbirine karıştırarak "süper bir formül" elde etmeye çalışır. En sık yapılan ve en ölümcül olan kombinasyon, halk arasında "çamaşır suyu" olarak bilinen sodyum hipoklorit ile "tuz ruhu" olarak bilinen hidroklorik asidin karıştırılmasıdır. Şişelerin üzerindeki "Başka ürünlerle karıştırmayın" uyarısı genellikle okunmaz veya ihmal edilir. Oysa bu iki sıvı birbirine değdiği anda, gözle görülmeyen ancak kokusuyla genzi yakan, yeşilimsi sarı renkte bir gaz bulutu yükselmeye başlar. Bu gaz, tarih kitaplarında "Hardal Gazı" veya klor gazı olarak geçen, savaşlarda askerleri siperlerde etkisiz hale getirmek için kullanılan kimyasal silahın ta kendisidir.