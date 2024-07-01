Tik Tok'ta büyük tehlike! Zayıflamak için hayatlarını tehlikeye atıyorlar

01 Temmuz 2024 11:25 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:39

Tiktok'un sağlığımızla oynayan trendleri arasına bir yenisi daha girdi. Bazı yayıncılar yine uzmanı olmadığı konularda tavsiye veriyor.

Takipçilerinin sağlığını tehlikeye sürüklemekten çekinmeyen kullanıcılar, hint yağının doğrudan içilmesinin zayıflatacağını söylüyor. Ancak bu durum oldukça tehlikeli.

BÖBREKLER İFLAS EDEBİLİR

Atv Ana Haber'de yer alan habere göre; bu yöntemin oldukça zararlı olduğu konusunda uyarılarda bulunan Diyetsiyen Esra Şahin, "Hint yağını bizler içmek için kullanmayız yaz etkileri olabilir.

Özellikler karaciğer fonksiyonlarını bozabilir ve böbrek fonksiyonlarını bozabilir filotasyon ve sedimentasyona kadar bozabilir bu nedenle bizler tavsiye etmeyiz.

Hint yağlarını şu anda kabızlık için düşünenler ve içenler var. Hint yağının müsil etkisi gösterdiğine dair düşünceler var.

Zaten sağlıklı beslenme yöntemlerini şu an hayatımıza sokar, egzersizi de hayatımıza sokarsak kilo vermemiz hele ki yaz aylarında vücut aktivitemiz daha yüksek metabolizma hızımız daha yüksek olduğu için çok rahatlıkla kilo verebiliriz " ifadelerine yer verdi.

HİNT YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Hint yağının birçok faydası var. Saça ve cilde iyi gelebilir. Uzmanlar zayıflamak ve detoks uğruna Hint yağı kullanmayı önermiyor. Çünkü fazla tüketildiğinde karaciğer ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor.