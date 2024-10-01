Tıp dünyası, diyabet hastalığında 1-0 önde! Tip 1 diyabet kök hücreyle tedavi edildi

01 Ekim 2024 11:28 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:31

Kök hücre tedavisiyle tip 1 diyabeti yendi. Eskiden önemli miktarda insüline ihtiyaç duyan 25 yaşındaki kadın, diyabeti tamamen tersine çevirdi.

Çin​'in Tianjin kentinde yaşayan 25 yaşındaki, tip 1 diyabet hastası kadın, kendi vücudundan alınan ve yeniden programlanan bir kök hücre nakliyle 3 aydan kısa bir sürede durumu tersine çevirdi. Kadının vücudu artık kendi insülinini üretmeye başladı. Pekin Üniversitesi'nden hücre biyoloğu Deng Hongkui ve ekibinin çalışması alanın bir ilk olarak kabul edildi. Genç kadın, kendi vücudundan alınan hücrelerle tedavi edilen ilk tip 1 diyabet hastası olarak kayıtlara geçti.

''ARTIK ŞEKER YİYEBİLİYORUM''

İnsüline bağımlı diyabet olarak bilinen hastalık, bağışıklık sisteminin pankreastaki insülin yapan beta hücrelerine saldırmasına neden oluyor. Bu durumda da insülin üretimi yetersiz kalıyor ya da hiç insülin üretmiyor. Hastalar bu yüzden insülin takviyesi alıyor.

Genç kadın, Nature'a yaptığı açıklamada, ''Artık şeker yiyebiliyorum. Nakilden bu yana bir yıldan fazla zaman geçti. Her şeyi yemeyi seviyorum.'' dedi.

Kök hücreler, vücuttaki herhangi bir dokuyu büyütmek ve tamir etmek için kullanılabiliyor. Vücutta tüm doku ve organların yapısını oluşturan hücreler, dokuların içinde tüm hücrelere dönüşebiliyor.

TİP 2 DİYABET HASTASINA KÖK HÜCRE ÖNCÜ OLDU

Öte yandan bilimsel dergi Cell'de yayınlanan çığır açıcı araştırma, Çin'in Şanghay kentindeki ayrı bir araştırmacı grubun, nisan ayında Tip 2 diyabet hastası 59 yaşındaki bir adamın karaciğerine insülin üreten adacıkları başarıyla naklettiklerini bildirmelerinin ardından geldi. Söz konusu adacıklar da adamın kendi vücudundan alınan yeniden programlanmış kök hücrelerden türetilmişti ve vakanın tedavinin ardından insülin almayı bıraktığı öğrenilmişti.