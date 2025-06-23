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 | Murat Makas

Tıp dünyasını şoke etti! Araştırmacılar uyardı: 19 yaşındaki gençte bile ortaya çıktı

Çin'deki nörologlar, 2023 yılında 19 yaşındaki bir gençte alzheimer hastalığını ortaya çıkardı. Bilim dünyası şoke olurken uzmanlar hastalığa karşı uyarı yaptı. İşte detaylar...

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Tıp dünyasını şoke etti! Araştırmacılar uyardı: 19 yaşındaki gençte bile ortaya çıktı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 10:35

Çin’de bir hafıza kliniğinde görev yapan nörologlar bilim dünyasını şoke edecek bir araştırmanın sonucu paylaştı. Alzheimer hastalığı ile ilgili yapılan çalışmalarda çok genç bir hasta bilim insanlarını şaşırttı. İlk olarak 17 yaşında derslerine odaklanmakta zorlanan hasta, kısa süre sonra okuma güçlüğü, kısa süreli hafıza kaybı ve sık sık eşyalarını kaybetme gibi belirtiler vermeye başladı.

Tıp dünyasını şoke etti! Araştırmacılar uyardı: 19 yaşındaki gençte bile ortaya çıktı


Yapılan beyin taramalarında hafıza ile ilgili olan hipokampus bölgesinde küçülme tespit edildi. Beyin omurilik sıvısı analizinde de Alzheimer’a özgü biyobelirteçler görüldü. Bu veriler, 19 yaşına rağmen hastada Alzheimer tanısını destekliyordu.

ERKEN ALZHEİMER

Alzheimer hastalığı genellikle yaşlı bireylerde görülse de 65 yaş altı vakalar “erken başlangıçlı Alzheimer” olarak tanımlanıyor ve tüm vakaların yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. 30 yaşın altındaki hastalarda hastalık genellikle kalıtsal bir genetik mutasyonla ilişkilendiriliyor ve "ailesel Alzheimer hastalığı (FAD)" olarak adlandırılıyor.

AİLESİNDE HASTALIK GEÇMİŞİ YOK

Ancak bu genç hastada kapsamlı bir genetik tarama yapılmasına rağmen hastalıkla ilişkilendirilen bilinen hiçbir gen mutasyonuna rastlanmadı. Ailesinde de Alzheimer ya da demans geçmişi bulunmuyordu. Hafıza testlerinde gencin anlık hafıza puanı yaşıtlarına kıyasla yüzde 87, genel hafıza puanı ise yüzde 82 daha düşük çıktı. Bu sonuçlar, hastalığın etkilerinin ne kadar ileri seviyede olduğunu gösteriyor.

Tıp dünyasını şoke etti! Araştırmacılar uyardı: 19 yaşındaki gençte bile ortaya çıktı

"BU VAKA ANLAYIŞIMIZI DEĞİŞTİRDİ"

Hastanın tanısını koyan ekipten nörolog Jianping Jia, “Bu vaka, Alzheimer’ın başlama yaşına dair anlayışımızı değiştiriyor” diyerek, Alzheimer’ın yalnızca yaşlılık hastalığı olmadığına dikkat çekti. Çalışma 2023 Şubat ayında Journal of Alzheimer's Disease dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, genç bireylerde görülen Alzheimer vakalarının, hastalığın farklı oluşum yollarını anlamak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Alzheimer Belirtileri Nelerdir?
Yeni öğrenilen bilgileri hatırlama güçlüğü Son olayları, yer ve isimleri unutma. Her zaman yapılan günlük görevleri yerine getirmede zorlanma. Konuşurken söylemesi gereken kelimeleri hatırlayamama. Plan ve organizasyon bozukluğu yaşama. Karar verme ve muhakeme yeteneğinde azalma.
ETİKETLER
#hafıza kaybı
#alzheimer hastalığı
#Erken Başlangıçlı Alzheimer
#Beyin Taraması
#Genetik Mutasyon
#Sağlık
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