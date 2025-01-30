Topuk kanı, kayyum atanan bebek sonrası yeniden gündemde! Rakamlar ürküttü: 5 kat arttı

30 Ocak 2025 17:50 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 18:08

Adana'da ailesinin topuk kanı alınmasına izin vermediği bebeğin beyin kanaması geçirmesi sonrası yeni doğan bebeklere yapılan sağlık uygulamaları yeniden gündemde. TBMM'de toplanan Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu çarpıcı rakamları ortaya koydu.

TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, altıncı kez toplandı. AK Parti Aksaray Milletvekili başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Sağlık Bakanlığı yetkilileri dinlendi. Açılış konuşmasını yapan Komisyon Başkanı, hayatın sürekli değişim içinde olduğunu vurgulayarak, topuk kanı uygulamasındaki son rakamlara dikkat çekti.

SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Asibe Özkan, zorunlu topuk kanı taraması hakkında bilgilendirme yaptı. Uygulamanın hukuki dayanakları olduğunu belirten Özkan, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda Anayasa'nın 17. maddesine dayanarak, kişisel hakların ihlal edilmediğine karar verdiğini söyledi.

TOPUK KANI UYGULAMASINA RET ORANI 5 KAT ARTTI

Özkan, son yıllarda ailelerin topuk kanı testini reddetme oranının yaklaşık beş kat arttığını belirterek, bu durumun çeşitli yanlış inanışlardan kaynaklandığını vurguladı. Sağlık Bakanlığı'nın aileleri ikna etmeye çalıştığını, ancak reddin devam etmesi halinde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında sağlık tedbiri alınabildiğini ifade etti. Ret oranındaki artışın sosyal medya paylaşımları ve yanlış bilgi yayılmasıyla ilişkili olduğunu belirten Özkan, şu tür iddiaların ailelerin kararlarını etkilediğini dile getirdi:

Topuk kanlarının yurt dışına kaçırıldığı ve genetik değişiklikler için kullanıldığı,

Çocukların ömür boyu ilaç bağımlısı hale getirildiği,

Yenidoğanın acı hissetmesinin gelişme geriliğine yol açtığı,

Kan alım işleminin kısırlığa neden olduğu,

Devletin bu kanları yurt dışına sattığı gibi iddiaların toplumda yer bulduğu.

Özkan, Sağlık Bakanlığı'nın konuya ilişkin bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına hız verdiğini ve yeni bir eylem planı oluşturduklarını da sözlerine ekledi.