Toz alırken ıslak bez kullananlara kötü haber: Temizlik yapıyorum derken aslında bakın neye davetiye çıkarıyorsunuz!

ISLAK BEZ KULLANIMININ MOBİLYALARA VERDİĞİ ZARAR

Tozu çamura çeviren kimyasal döngü: Kuru hâlde havada uçuşan ince toz zerreleri suyla temas ettiği anda mikroskobik düzeyde ağırlaşarak yüzeyde çamurlaşma eğilimi gösterir. Islak bezle silinen sehpa ve dolaplarda bu ince çamur tabakası ahşabın damarlarına yerleşerek, kuruduğunda eskisinden çok daha inatçı bir kir katmanı hâline gelir. Bu fiziksel durum, temizlik sonrası mobilyaların matlaşmasının ve leke tutmasının en büyük sebebi olarak öne çıkar.

Bakteri ve mantarlar için üreme merkezi: Yüzeyde bırakılan çok hafif bir nem bile, evdeki merkezi ısı sistemiyle birleştiğinde zararlı mikroorganizmalar için muazzam bir üreme ortamı sunar. Islak silinen kitaplıklar, televizyon üniteleri ve ahşap konsollar, sadece birkaç saat içinde astım krizlerini tetikleyen tehlikeli mantar sporlarının çoğalma merkezine dönüşür. Hastalıklardan korunmak için harcanan fiziksel eforun, akciğer enfeksiyonlarına bizzat davetiye çıkardığı bu acı gerçekle yüzleşmek büyük önem taşır.

Ahşap kaplamalarda geri dönülmez çürüme: Değerli ahşap mobilyalar ve suntalam yüzeyler, suyu adeta bir sünger gibi çekme potansiyeline sahip oldukça narin yapıdaki materyallerdir. Sürekli ıslak bezle silinen bu pahalı eşyaların kenar bantları zamanla kabarır, koruyucu yüzey cilaları tamamen eriyerek ahşabın içten içe çürümesi kaçınılmaz bir son olur. Binlerce lira ödenerek satın alınan o şık mobilyaların ömrü, yanlış bir temizlik alışkanlığı yüzünden erkenden tükenir.