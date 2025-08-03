Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Tropikal fırtınayla gelen sessiz alarm! Sıcak havalar bitse de etkisi 6 ay sürüyor

Aşırı sıcak havalarla beraber insanlarda hastaneye başvurular artıyor. Tropikal fırtınanın etkisi geçip hava durulsa da kişilerde etkileri 6 aya kadar sürebiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tropikal fırtınayla gelen sessiz alarm! Sıcak havalar bitse de etkisi 6 ay sürüyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 02:15
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 02:20

Küresel olarak artan sıcaklıklarla tropikal fırtına etkisi sonrası insanlarda kalp ve damar hastalıkları şikayetleri sessizce artıyor. Üstelik mevsim normale dönse bile hasarı sürüyor.

Tropikal fırtınayla gelen sessiz alarm! Sıcak havalar bitse de etkisi 6 ay sürüyor

TROPİKAL FIRTINAYLA BAĞLANTI BULUNDU

Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre bu dönemlerin ardından hastaneye başvuruların arttığı verilerle tescillendi. Monash Üniversitesi ile Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesinden bilim insanları 2000-2019 yılları arasında 124 tropikal fırtına sürerken Kanada, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Vietnam’daki hastanelere başvuran hastaların kayıtları üzerine çalışma yaptı.

Tropikal fırtınayla gelen sessiz alarm! Sıcak havalar bitse de etkisi 6 ay sürüyor

ETKİSİ 6 AY SÜRÜYOR

Tropikal fırtına etkisi geçse bile kalp ve damar hastalıklarındaki sıcak havaya bağlı etkilenmelerin yaklaşık 2 ay sonra zirveye ulaştığı ve 6 aya kadar da etkisinin devam ettiği tespit edildi.

Sonuçlar, her iki cinsiyetten 20 ila 59 yaş aralığındaki kişilerde fırtınalar ile kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hastane yatışları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve uzun süreli bağlantı olduğunu gösterdi.

Otago Üniversitesinden araştırmacı Simon Hales, "Çalışma, iklim olaylarının yalnızca doğrudan ölümler ve yaralanmalara neden olmadığını, ayrıca afeti takip eden aylarda önemli dolaylı sağlık etkileri de yarattığını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Hales, bu gecikmiş dolaylı sağlık etkilerinin, büyük fırtınaların ardından altyapının hasar görmesi ve geçim kaynaklarının bozulmasından kaynaklandığını belirtti. Çalışmanın detayları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tropikal geceler uykunuzu kaçıracak!
ETİKETLER
#iklim değişikliği
#kalp hastalığı
#Damar Hastalığı
#Tropikal Fırtına
#Sağlık Etkileri
#Fırtına Sonrası
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.