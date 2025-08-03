Tropikal fırtınayla gelen sessiz alarm! Sıcak havalar bitse de etkisi 6 ay sürüyor

Küresel olarak artan sıcaklıklarla tropikal fırtına etkisi sonrası insanlarda kalp ve damar hastalıkları şikayetleri sessizce artıyor. Üstelik mevsim normale dönse bile hasarı sürüyor.

TROPİKAL FIRTINAYLA BAĞLANTI BULUNDU

Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre bu dönemlerin ardından hastaneye başvuruların arttığı verilerle tescillendi. Monash Üniversitesi ile Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesinden bilim insanları 2000-2019 yılları arasında 124 tropikal fırtına sürerken Kanada, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Vietnam’daki hastanelere başvuran hastaların kayıtları üzerine çalışma yaptı.

ETKİSİ 6 AY SÜRÜYOR

Tropikal fırtına etkisi geçse bile kalp ve damar hastalıklarındaki sıcak havaya bağlı etkilenmelerin yaklaşık 2 ay sonra zirveye ulaştığı ve 6 aya kadar da etkisinin devam ettiği tespit edildi.

Sonuçlar, her iki cinsiyetten 20 ila 59 yaş aralığındaki kişilerde fırtınalar ile kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hastane yatışları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve uzun süreli bağlantı olduğunu gösterdi.

Otago Üniversitesinden araştırmacı Simon Hales, "Çalışma, iklim olaylarının yalnızca doğrudan ölümler ve yaralanmalara neden olmadığını, ayrıca afeti takip eden aylarda önemli dolaylı sağlık etkileri de yarattığını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Hales, bu gecikmiş dolaylı sağlık etkilerinin, büyük fırtınaların ardından altyapının hasar görmesi ve geçim kaynaklarının bozulmasından kaynaklandığını belirtti. Çalışmanın detayları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.