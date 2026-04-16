Tüp bebek tedavi ücreti için yeni dönem! Yaş sınırı ve prim gün şartı değişiyor

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 10:21
Son yıllarda alternatif tıptaki gelişmelerle beraber bazı tedavilerin masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanıyor. 

Hazırlanan yeni düzenlemeye göre, ailelerin bebek sahibi olmasının önündeki en büyük engellerden biri olan 900 prim gün şartının düşürülmesi planlanıyor. Öte yandan yaş sınırı esnetilecek ve katılım payları azaltılacak.

İşte tüp bebek tedavisinde yeni dönemin şifreleri ve tüm detaylar...

 

tüp bebek

SGK RAPORUNDA NELER VAR?

Türkiye’de düşen doğurganlık oranları ve artan demografik riskler, sosyal güvenlik politikalarında stratejik bir makas değişikliğini tetikledi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) son raporu, mevcut geri ödeme sistemindeki yaş ve prim günü kısıtlamalarının "aile kurma hakkına" erişimde engel teşkil ettiğini ortaya koydu. 

Bu saptama doğrultusunda, tüp bebek tedavisindeki katı kriterlerin çalışan çiftler lehine kapsayıcı hale getirilmesi ve bürokratik engellerin kaldırılması gündeme alındı.

İşte tüp bebek tedavisinde mevcut durum ve beklenen yeni düzenlemenin detayları:

 

tüp bebek desteği

MEVCUT DÜZENLENLEMEDE TÜP BEBEK DESTEĞİNİN ŞARTLARI NELER?

Halihazırda yürürlükte olan 5510 sayılı Kanun ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) uyarınca, devlet desteğiyle tüp bebek (IVF) tedavisi yaptırabilmek için belirli kriterlerin bir arada bulunması gerekiyor. Mevcut mevzuata göre; eşlerden birinin en az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı olması ve 900 gün prim gün sayısının bulunması zorunlu tutuluyor.

 

Bunun yanı sıra, kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması şartı aranıyor. Mevcut sistemde en fazla üç deneme (siklus) kurum tarafından karşılanırken, birinci denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25 ve üçüncü denemede yüzde 20 oranında katılım payı ödeniyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen Aile Yılı kapsamında, SGK geri ödeme sistemini yeniden masaya yatırdı. SGK'nın son raporunda, 900 prim gün şartının ekonomik bir engel teşkil ettiği ve erişim eşitsizliği yarattığı vurgulandı.

Yeni düzenleme ile 900 prim gün şartının aşağı çekilmesi planlanıyor. Bu sayede çalışma hayatına yeni atılan veya prim eksiği olan genç çiftlerin, biyolojik saatlerini kaçırmadan tüp bebek tedavisine erişebilmelerinin yolu açılacak.

TÜP BEBEKTE YAŞ SINIRI ESNEYECEK Mİ?

Memurlar.net'in edindiği rapor detaylarına göre, sadece prim gün sayısı değil, yaş sınırı konusunda da esneklik sinyalleri verildi. Mevcut sistemde embriyo transferinin yapıldığı tarihte kadının 40 yaşından büyük olması durumunda ödeme yapılmıyor. Ancak modern tıptaki gelişmeler ve kariyer planlaması nedeniyle ertelenen gebelikler göz önüne alınarak, bu sınırın aile lehine güncellenmesi ve kadınların iş-yaşam dengesini destekleyecek şekilde revize edilmesi bekleniyor.

tüp bebek tedavisi

SGK'nın yeni vizyonunda, ailelerin üzerindeki finansal yükü azaltmak adına katılım paylarının düşürülmesi de gündemde. Öte yandan, mevcut sistemde halihazırda uygulanan; kalıtsal hastalığı olan çiftler için Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) desteği ve hasta çocuk sahibi olup tedavisi için uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik IVF işlemleri, yeni dönemde de kapsamı genişletilerek devam ettirilecek.

tüp bebek

SGK raporunda dikkat çeken en önemli vurgu, ebeveyn olma arzusunun ekonomik kısıtlarla ertelenmesinin önüne geçilmesi oldu. Geri ödeme kapsamının genişletilmesiyle, özellikle dar ve orta gelirli ailelerin modern yardımcı üreme yöntemlerine daha kolay ulaşması hedefleniyor. Yapılacak düzenlemelerin ardından, Türkiye genelindeki sözleşmeli tüp bebek merkezlerinde yeni şartlar üzerinden hizmet verilmeye başlanacak.

