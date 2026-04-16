Tüp bebek tedavi ücreti için yeni dönem! Yaş sınırı ve prim gün şartı değişiyor

TÜP BEBEKTE YAŞ SINIRI ESNEYECEK Mİ?

Memurlar.net'in edindiği rapor detaylarına göre, sadece prim gün sayısı değil, yaş sınırı konusunda da esneklik sinyalleri verildi. Mevcut sistemde embriyo transferinin yapıldığı tarihte kadının 40 yaşından büyük olması durumunda ödeme yapılmıyor. Ancak modern tıptaki gelişmeler ve kariyer planlaması nedeniyle ertelenen gebelikler göz önüne alınarak, bu sınırın aile lehine güncellenmesi ve kadınların iş-yaşam dengesini destekleyecek şekilde revize edilmesi bekleniyor.