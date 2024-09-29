Tüp bebeklerle ilgili üzücü araştırma! Doğal yolla doğan bebeklerden yüzde 36 daha fazla görüldü

29 Eylül 2024 21:31 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 21:34

Tüp bebeklerde kalp kusurunun doğal yolla doğan bebeklere göre yüzde 36 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Araştırmalara göre özellikle yaşamın ilk yılında bu risk ortaya çıkıyıor.

Tüp bebek​ gibi doğurganlık tedavisiyle dünyaya gelen bebeklerin kalp kusuruyla doğma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirlendi. Yaşamın ilk yılında da kalp sorununun yaşanma ihtimali daha yüksek olduğu araştırmalarla ortaya kondu. Yüzde 36 daha fazla risk barındırıyor.

30 YIL BOYUNCA DOĞUMLAR İZLENDİ

Dört İskandinav ülkesinde 7 milyonu aşkın canlı doğum verileri incelenerek, yaşamın ilk yılındaki karşılaşılan kalp sorunlarıyla kıyaslandı.

Araştırmacılar, doğal yollarla gebe kalan bebekler ile IVF, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) ve embriyo dondurma dahil olmak üzere yardımcı üreme teknolojileriyle dünyaya gelen bebeklerdeki önemli kalp kusurlarının oluşumunu karşılaştırdı. Çalışmayı yöneten İsveç'teki Gothenburg Üniversitesi'nden profesör Ulla-Britt Wennerholm yaptığı açıklamada, "Önceki araştırmalar, üreme teknolojisi yardımıyla gebe kalan bebekler için artan riskler olduğunu gösteriyor," dedi.