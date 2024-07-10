Türkiye'de ilk kez görüldü! Basit bir kusma sandı, hayatından oluyordu

10 Temmuz 2024 12:49 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 12:49

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İzmir, dünyada sadece 3 örneği olan bir vakaya sahne oldu.

60 yaşındaki emekli öğretmen Yıldız Öziş'in geçirdiği ortopedik ameliyat sonrasında yataklı servise alındı.

Ani mide bulantısı yaşayan Öziş, şiddetli bir şekilde kusmaya başladı. Kusmanın ardından emekli öğretmenin yüz, boyun ve göğüs kafesinde yaygın şişlikler oluştu.

Doktorun şüphesi üzerine yapılan tetkikler sonucu Öziş’in soluk borusunda, çok nadir görülen 4 santimetrelik yırtık olduğu tespit edildi. Ciddi hayati tehlikesi bulunan hasta, Prof. Dr. Hakkı Ulutaş ve ekibi tarafından yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

'GERÇEKTEN ÇOK AZ RASTLADIĞIMIZ BİR VAKAYDI'

Yapılan operasyona ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, “Hastamız ortopedik cerrahi işlem geçiriyor. O akşam ani bir bulantı ve kusma sonucunda yüzünde ve gözünde ani şişlikler meydana geliyor.

Hastayı ilk muayene ettiğimizde biz ‘yemek borusuyla ilgili bir problem olabilir’ diye düşündük.

Tetkiklerimizi yaptığımızda bunun yemek borusundan değil de ana soluk borusundan kaynaklandığını tespit ettik.

Bu gerçekten çok az rastladığımız bir vakaydı. Hemen acil olarak değerlendirdik” diye konuştu.

ACİL OPERASYONLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Literatürde soluk borusu yırtılmasının çok nadir görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Ulutaş, şunları kaydetti:

“Literatür taraması yaptığımızda da ani bulantı ve kusmaya bağlı dünyada sadece 3 vaka bildirilmiş.

Soluk borusunda yırtığını tespit ettik ve acil operasyona aldık.

Yırtığın olduğu yer hem yemek borusu hem ana toplardamar, kalp ve akciğerler arasında kalan bir organdı. Bunları tamamen ayırarak oradaki yırtığı primer tamir ettik.”

Ameliyat sonrası da bir komplikasyonun gelişmediğini söyleyen Ulutaş, “Hastamız gayet iyi. Belki de Türkiye'de buna bağlı oluşan ilk vakamızdı.

Komplikasyon oranı çok yüksekti ama başarılı bir operasyon olması bizi çok mutlu etti.

Hastamız kontrollerine geldi. Bir sıkıntımız görülmüyor” ifadelerini kullandı.