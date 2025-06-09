Türkiye’de yeni bir kene tespit edildi: 56. tür olarak kayıtlara geçti

Prof. Dr. Keskin, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Japon Ormancılık ve Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsü Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümünden Dr. Kandai Doi ile birlikte Türkiye’deki kene türleri üzerine yürüttükleri bilimsel çalışmalarda bu yeni türü ortaya çıkardıklarını belirtti.

ÇİN MENŞELİ TÜR

Geçen yıl İstanbul’da bir vatandaşın üzerinde bulduğu kenenin incelenmesi sonucu, Uzak Doğu kökenli ve büyük olasılıkla Çin menşeli Haemaphysalis longicornis türü olduğu belirlendi. Keskin, “Eylül ayından bu yana aynı bölgeden düzenli olarak örnekler topluyoruz. Larva, nimf ve ergin dişi evrelerini gözlemledik. Bu da türün artık ülkemize yerleştiğini ve üremeye başladığını gösteriyor,” dedi.

30'DAN FAZLA HASTALIK TAŞIYOR

İstilacı bir tür olarak bilinen Haemaphysalis longicornis, dünya genelinde önemli sağlık tehditleri oluşturuyor. Prof. Dr. Keskin, bu kenenin 30’dan fazla hastalık etkenini taşıyabildiğine dikkat çekerek, şu uyarıda bulundu:

“Bu kene, Hyalomma marginatum gibi yüksek vektör potansiyeline sahip. Popülasyonunu ve taşıdığı potansiyel patojenleri izliyoruz. Proje, üniversitemiz ve rektörlüğümüzün desteğiyle yürütülüyor.” TOGÜ’nün Japonya’daki ortak araştırma partneri Dr. Kandai Doi ise, türün daha önce Çin ve Avustralya’da yaygın olduğunu, 2017 sonrası ABD’ye de ulaştığını ve burada hayvan hastalıkları açısından ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını vurguladı.

TÜRKİYE’DEKİ KENE TÜRÜ SAYISI 56’YA YÜKSELDİ

Bu yeni keşifle birlikte Türkiye’de bilinen kene türü sayısı 56’ya çıktı. Ancak Prof. Dr. Keskin, bazı türlerin isimlerinin moleküler çalışmalarla değişebileceğini ve araştırmaların bu yönde sürdüğünü belirtti. Uzmanlar, istilacı kene türlerinin insan ve hayvan sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığına işaret ederek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.