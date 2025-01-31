Türkiye'nin dünyaca ünlü 'doktor balıkları' ruhsatsız çıktı! Hastalar kapı dışarı edildi

31 Ocak 2025 18:09 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 18:12

Dünyanın dört bir yanından gelen hastaların umut kapısı olan Kangal Balıklı Kaplıcası, yapı ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendi; içeride tedavi gören hastalar ise apar topar çıkarıldı.

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Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve sedef hastalığının doğal tedavi merkezi olarak bilinen dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıcası, yapı ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle İl Özel İdaresi ekipleri tarafından mühürlendi.

Kaplıcanın mülkiyetinin İl Özel İdaresi'ne ait olduğu ve yap-işlet-devret modeliyle özel bir firma tarafından işletildiği öğrenildi. Mühürleme işlemi sırasında kaplıcada tedavi gören 15 hasta, kaplıcadan çıkarıldı.

DOKTOR BALIKLAR ÖLÜ DERİLERİ TEMİZLİYORDU, SEDEF VE EGZAMAYA İYİ GELİYOR

Kangal ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve dünyada sadece burada bulunan doktor balıklarıyla tanınan kaplıca, sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarına sahip kişilerin şifa aradığı önemli bir merkez olarak biliniyordu. 37 derece sıcaklıktaki selenyumlu su içerisinde yaşayan doktor balıklar, hastaların ciltlerindeki ölü derileri temizleyerek tedavi sürecine katkıda bulunuyordu.

Kaplıcanın mühürlenmesiyle birlikte tedavi için burayı tercih eden hastalar mağdur olurken, sürecin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.