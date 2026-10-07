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Sağlık
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 16:39

Üç ülkede endişelendiren ebola virüsü alarmı: Vatandaşlara seyahat uyarısı

Batı Afrika'da yayılan ebola virüsüyle ilgili endişelendiren veriler ortaya çıktı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde binlerce kişi hayatını kaybederken Nijerya'ya uyarı geldi. Kenya'da vakaların görülmesi sonrası ekipler harekete geçti.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Üç ülkede endişelendiren ebola virüsü alarmı: Vatandaşlara seyahat uyarısı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 16:39

Afrika’da binlerce kişinin ölümüne sebep olan salgını sebebiyle ’nde 15 Mayıs’tan bu yana 4 bin 178 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 7 eyaletin 64 bölgesini etkileyen salgında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 665’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 178’e yükseldi.

Üç ülkede endişelendiren ebola virüsü alarmı: Vatandaşlara seyahat uyarısı

Salgında 2 bin 259 kişi iyileşirken ölüm oranı yüzde 48,2, temaslı takip oranı ise yüzde 80,4 olarak güncellendi. Son 24 saatte 24 hasta daha sağlığına kavuştu.

NİJERYA’YA UYARI

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), 'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) kaynaklı ilk Ebola vakasının doğrulanmasının ardından, seyahat ve nüfus hareketliliği yoluyla virüsün Nijerya'ya taşınabileceği uyarısında bulundu.

Üç ülkede endişelendiren ebola virüsü alarmı: Vatandaşlara seyahat uyarısı

NCDC Genel Direktörü Jide Idris, yaptığı açıklamada, Kenya'da doğrulanan vakanın, seyahat ve nüfus hareketliliği yoluyla Ebola'nın uluslararası taşınma riskini ortaya koyduğunu belirtti.

Idris, gelişmenin "virüsün Nijerya'ya ithal edilmesi ihtimali" de dahil olmak üzere uluslararası yayılma riskine dikkati çektiğini ifade etti.

Nijerya'da 6 Ekim itibarıyla doğrulanmış Ebola vakası bulunmadığını kaydeden Idris, NCDC'nin olası bir vakanın erken tespiti ve müdahalesi için hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Idris, Kenya'daki vakanın, mevcut Bundibugyo virüsü salgınına yeni bir bölgesel boyut kazandırdığını belirterek, KDC, Kenya ve diğer etkilenen ülkelerdeki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Üç ülkede endişelendiren ebola virüsü alarmı: Vatandaşlara seyahat uyarısı

KENYA'DAKİ EBOLA VAKASI

Kenya'da dün, Bundibugyo virüsünün neden olduğu ilk Ebola vakası doğrulanmıştı. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Afrika Bölge Ofisine göre, KDC'de yaşayan Kenyalı hasta, kara yoluyla KDC'den Uganda'nın başkenti Kampala'ya, ardından uçakla Nairobi'ye seyahat etti.

Semptom göstermesinin ardından Nairobi'de izole edilen hastanın, Kenya Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı ile Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsünde yapılan testlerde Bundibugyo virüsü taşıdığı tespit edildi.

Destekleyici tedavi uygulanan hasta, 5 Ekim gecesi hayatını kaybetti. Hastanın cenazesi, Kenya'nın güvenli ve onurlu defin protokolü kapsamında toprağa verildi.

KDC, Uganda ve Fransa'nın ardından Kenya, mevcut Bundibugyo virüsü salgınıyla bağlantılı vaka bildiren dördüncü ülke oldu.

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ETİKETLER
#Dünya Sağlık Örgütü
#Kongo Demokratik Cumhuriyeti
#kenya
#Nijerya
#ebola
#Sağlık
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