"Ulusal acil durum" ilan edilmişti! Salgın büyüyor, can kayıpları artıyor!

01 Ağustos 2024 07:46 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 07:52

Nijerya'daki kolera salgını devam ediyor, hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor...

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede 15-21 Temmuz'da 170 kolera vakasının görüldüğü, 3 kişinin salgında öldüğü belirtildi.

ÖLENLERİN SAYISI 156'YA YÜKSELDİ

Böylece ülkede ocaktan bu yana 4 bin 809 kolera vakasının görüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, kolera ile mücadele kapsamında ülke çapındaki tüm sağlık merkezlerine vaka yönetimi, enfeksiyon önleme ve kontrol için tıbbi malzemeler sevk edildiği aktarıldı.

"ULUSAL ACİL DURUM" İLAN EDİLMİŞTİ

Kolera salgını nedeniyle 26 Haziran'da "ulusal acil durum" ilan edilen Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, salgında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.